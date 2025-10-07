RAMADERIA
Ramaders recullen més de 1.200 vaques de la muntanya de Llessui
Una trentena de ramaders es van reunir divendres a la muntanya de Llessui per replegar les més de 1.200 vaques que han passat l’estiu en aquest enclavament. Tots, ramaders del Sobirà, Jussà, Cerdanya, Ripollès, Solsonès i Berguedà, van coincidir que aquest estiu les vaques han pogut pasturar bé perquè hi havia molta herba. Els ramaders es reparteixen la muntanya i van agrupant les vaques per carregar cada un dels animals als camions.