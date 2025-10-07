Troben plom a l’aigua del col·legi d'un poble de Lleida i l'ajuntament porta garrafes
Al juny ja s’havien detectat valors elevats, motiu pel qual durant l’estiu es van fer obres per substituir alguna canonada
El col·legi Sant Isidre de Gimenells ha informat les famílies de l’alumnat sobre la detecció de nivells de plom superiors als permesos a l’aigua del centre educatiu. Segons una circular, el consistori els va informar que l’última analítica de setembre va revelar la presència d’aquest metall, per la qual cosa, fins que la situació es resolgui, l’ajuntament entregarà garrafes d’aigua al col·legi per omplir les botelles reutilitzables que els estudiants porten cada dia.
Fonts del col·legi van explicar que al juny ja s’havien detectat valors elevats de plom a l’aigua, motiu pel qual durant l’estiu es van fer obres per substituir alguna canonada. Tanmateix, els resultats de la nova analítica van confirmar que els nivells continuen sent superiors als límits permesos.
L’alcalde de Gimenells, Dante Pérez (PP), va confirmar que en les analítiques rutinàries de juny, que porta a terme la Diputació, ja s’havien detectat registres de plom “lleugerament superiors” als permesos en un tram de canonada situat davant el col·legi. “Es van detectar 16 micrograms per litre quan el permès se situa en els 10”. Llavors es va canviar un metre de la conducció afectada, malgrat que “els valors encara no s’han normalitzat”. Va insistir que el problema es limita exclusivament al col·legi i no s’han detectat incidències en altres parts del poble.
També va afegir que des de l’empresa gestora, Aqualia, van apuntar que hi podria haver alguna resta residual de plom, encara que confien que els nivells vagin disminuint. El grup Som Poble, a l’oposició a l’ajuntament, va demanar prudència i més informació per evitar alarmes innecessàries.