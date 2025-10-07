MUNICIPIS
Vint-i-cinc anys promovent la sostenibilitat des de Tàrrega
La Fira del Medi Ambient posa el focus en els joves perquè prenguin consciència
La Fira del Medi Ambient de Tàrrega celebra un quart segle conscienciant sobre la importància de cuidar el planeta i promoure la sostenibilitat. La regidora de Promoció Econòmica, Núria Robert, va destacar que “pretenem conscienciar especialment els joves sobre la importància de reciclar, reutilitzar i consumir aliments de proximitat”. Per això s’han programat dos activitats sobre els efectes del canvi climàtic i la pobresa energètica per als centres educatius. Robert va afegir que la fira s’ha distribuït en diferents espais de la ciutat per arribar al màxim de públic possible.
En la 25 edició, el certamen repeteix el format estrenat l’any passat amb una setmana d’activitats programades (del 14 al 19 d’octubre coincidint amb la Setmana Bio) i traslladant la fira mercat de productes eco i km 0 a una única jornada al Pati, prevista per al dissabte 18 amb 37 expositors.
Cuina i fòssils
També hi haurà tallers, espectacles familiars i demostracions culinàries amb Maria Nicolau. A més, s’oferiran tallers de fòssils i dinosaures amb Poty Ambienturas al Palau dels Marquesos de la Floresta on es podrà visitar una exposició de fòssils del col·leccionista Joan Condal, amb més de 200 peces.
‘Vending’ de fruita seca a granel per evitar plàstics
Dos joves emprenedors, Eloi Bellart i Carles Ribalta, van presentar el projecte KiloZero, una màquina expenedora de fruita seca a granel. La iniciativa, de la qual oferiran una demostració dissabte a la plaça del Carme de Tàrrega en el marc de la fira, busca reduir envasos innecessaris i plàstics d’un sol ús, apostant per un model econòmic i sostenible tant a nivell ambiental com financer.
Segons van detallar, l’automatització de part del procés els permet oferir productes més assequibles i, alhora, pagar preus justos als agricultors. Amb això, pretenen convertir-se en un aparador de productes de proximitat i fomentar el consum responsable. El seu objectiu és poder obrir la primera botiga física amb la marca KiloZero en un termini d’entre un any i un any i mig, des de la qual oferiran als clients indicadors de sostenibilitat i receptes per lluitar contra el malbaratament alimentari.