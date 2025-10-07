Zulueta, tribut merescut
L’ajuntament de la Seu ha atorgat la Medalla de la Ciutat a títol pòstum al polític i economista Josep Zulueta Gomis, fundador fa ara 110 anys de la Cooperativa Cadí. L’historiador local Carles Gascón ha escrit la biografia de l’home que va canviar la vida del Pirineu
Avui dia les comarques del Pirineu estan molt vinculades a productes com la llet o els formatges, però a començaments del segle passat la situació era molt diferent. Hi ha una figura que va ser la principal impulsora de l’especialització en aquest sector, un fet que va transformar el model econòmic i social del territori. Es tracta de Josep Zulueta i Gomis (1859-1925), de qui ara es compleixen cent anys de la seua mort.
Nascut a Barcelona l’any 1859, fill de pare metge i advocat, Josep Zulueta no semblava destinat a dedicar-se al món agrícola. Tenia vincles familiars amb el Pirineu i una malaltia i una llarga convalescència el van lligar a la Cerdanya, despertant-li un interès que ja no l’abandonaria i que culminaria amb la compra de la finca de la Torre del Peu, als afores de la Seu, l’any 1892, i amb la fundació de la Cooperativa Cadí, a la mateixa ciutat, l’any 1915.
Coincidint amb el centenari de la seua mort, l’historiador de la Seu Carles Gascón Chopo acaba de publicar una biografia de la seua vida. El llibre, publicat per Edicions Salòria, compta amb la col·laboració de la Cooperativa Cadí, totalment implicada en la voluntat d’homenatjar el fundador d’aquesta societat, decisiva en l’evolució econòmica recent de la capital de l’Alt Urgell i de la seua comarca, i imitada en molts altres punts del Pirineu català.
Zulueta va defensar els seus postulats agraristes en la política nacional des del seu escó per a Vilafranca del Penedès com a diputat a les Corts. Va tenir protagonisme en l’aprovació de la llei de cooperatives i va estar a punt d’aconseguir crear un banc nacional de crèdit agrari, que no va acabar veient la llum, explica el llibre, per culpa de les tensions polítiques del moment. A Zulueta el descriuen com un “home afable, de verb àgil i de tracte agradable”.
Va tenir relació amb diverses personalitats del moment, com per exemple Miguel de Unamuno o Dionís Puig, considerat pare de la meteorologia catalana. També va coincidir amb un joveníssim Lluís Companys, iniciant-se en política en el seu partit reformista i fins i tot amb Albert Einstein en el marc de la visita que va fer a Barcelona l’any 1921.
Memòria i medalla
La recuperació de la memòria de Josep Zulueta ha estat, segons explica l’autor de la biografia, una tasca complexa i que ha necessitat l’ajuda dels descendents del polític i economista, tant dels que té a Barcelona com dels que resideixen a Mèxic, on va haver d’exiliar-se el fill, Ferran, després de la Guerra Civil.
Uns i altres han estat presents a la Seu en l’acte d’homenatge en el qual l’ajuntament ha entregat la medalla d’or de la ciutat a Josep Zulueta a títol pòstum, com a reconeixement a la figura de l’impulsor i fundador de la Cooperativa Cadí fa ara 110 anys. La medalla la va recollir un dels seus besnets, Faustino Martínez Zulueta, que viu a Mèxic amb el seu altre besnet, Alejandro Zulueta Díaz. Els familiars que viuen a Barcelona van estar encapçalats per Víctor Pàmies Riudor.
L’alcalde, Joan Barrera, considera que “la ciutat no seria la mateixa sense la petjada de persones com Zulueta” i destaca “el seu compromís, aportació i dedicació”.
La directora general de la Cooperativa Cadí, Anna Puigcercós, destaca la importància de “plasmar la biografia del nostre fundador i posar en relleu una figura tan avançada al seu temps i que tant ens ha aportat, tant a la comarca com als seus veïns”.