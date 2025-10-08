Confirmen un nou atac de l’os a una ovella a la Val d'Aran
A la zona de Salardú, al municipi de Naut Aran
El departament de Territori del Conselh Generau d’Aran ha confirmat un nou atac de l’os a una ovella a la zona de Salardú, al municipi de Naut Aran. Fonts del Conselh d’Aran van confirmar que hi ha hagut un increment d’atacs respecte a altres anys, “encara que difícilment sigui en ramats comunitaris vigilats amb pastor”, van assenyalar.
No obstant, la setmana passada agents del Còs de Miei Ambient sí que van constatar la mort d’una ovella arran de l’atac d’un os a Salardú. Revolta Pagesa va denunciar l’atac i que se n’anés fins “tan a prop dels pobles”.