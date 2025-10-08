Eviten un control dels Mossos a Alpicat i els acaben enxampant amb un quilo d'haixix
Un noi i una noia, de 25 i 19 anys, que van llançar la droga per la finestra del cotxe
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves a Alpicat com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública després de ser enxampats amb un quilo d'haixix que van intentar desfer-se'n llançant-lo per la finestra del seu vehicle. Els detinguts, un noi de 25 anys i una noia de 19, van ser interceptats dilluns després d'haver realitzat una maniobra evasiva per evitar un control policial.
Els fets van succeir cap a les 15.45 hores quan el vehicle sospitós va intentar eludir un control preventiu situat a l'N-240. En detectar la presència policial, el conductor va decidir no sortir de l'A-2 per incorporar-se a l'N-240 i va continuar circulant en direcció Saragossa. Una patrulla de paisà va iniciar immediatament un seguiment discret del vehicle mentre verificava que el conductor tenia residència al mateix municipi d'Alpicat, motiu pel qual es va establir un dispositiu a l'entrada de la població.
Tal com havien previst els agents, poc després el vehicle es va dirigir al poble i, en veure el control policial, l'acompanyant va llançar ràpidament una bossa de plàstic per la finestra. Els mossos van recuperar l'objecte, que contenia aproximadament 100 dosis d'haixix amb un pes total d'un quilo. Aquest descobriment va motivar la detenció immediata dels dos ocupants del vehicle.
Antecedents i disposició judicial
Segons ha informat el cos policial, un dels detinguts compta amb antecedents previs, fet que podria agreujar la seva situació judicial. Està previst que ambdós passin a disposició del jutjat de guàrdia de Lleida aquest dimecres.