SEGRE

Ferit greu en un accident laboral a Bell-lloc d'Urgell

En una empresa del polígon Vinyes del Mig

Una ambulància del SEM

Una ambulància del SEM

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Un operari va resultar ferit de gravetat aquest dimarts al matí en un accident laboral en una empresa del polígon Vinyes del Mig de Bell-lloc. Els serveis d’emergència van ser alertats a les 10.20 hores i al lloc van acudir els Mossos d’Esquadra i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). 

Pel que sembla, el treballador va quedar atrapat en una màquina. Després de ser atès in situ, va ser evacuat a un centre hospitalari. Entre gener i juny es van notificar 3.374 accidents a les comarques de Lleida.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking