Ferit greu en un accident laboral a Bell-lloc d'Urgell
En una empresa del polígon Vinyes del Mig
Un operari va resultar ferit de gravetat aquest dimarts al matí en un accident laboral en una empresa del polígon Vinyes del Mig de Bell-lloc. Els serveis d’emergència van ser alertats a les 10.20 hores i al lloc van acudir els Mossos d’Esquadra i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Pel que sembla, el treballador va quedar atrapat en una màquina. Després de ser atès in situ, va ser evacuat a un centre hospitalari. Entre gener i juny es van notificar 3.374 accidents a les comarques de Lleida.