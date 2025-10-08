SUCCESSOS
Tornen a detenir l’acusat de violar la seua filla de 21 anys a Lleida al trencar l’ordre d’allunyament
L’investigat va ser arrestat ahir pels Mossos quan va acudir al domicili familiar. Dilluns va quedar en llibertat amb càrrecs perquè les parts acusadores no van demanar el seu ingrés preventiu a la presó
Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir al matí el veí de Lleida de 40 anys que havia estat arrestat diumenge a la matinada per la presumpta violació de la seua filla de 21 a la plaça de la Llotja, com va avançar SEGRE, al trencar l’ordre d’allunyament que la magistrada li va imposar dilluns quan va decretar la seua posada en llibertat amb càrrecs.
L’investigat va acudir al voltant de les 10.00 hores al domicili familiar i, pel que sembla, volia accedir a l’habitatge. Va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte de trencament de condemna i està previst que passi avui a disposició judicial. També està imputat per un delicte contra la llibertat sexual.
L’investigat va quedar lliure amb càrrecs dilluns després de passar a disposició davant del jutjat de Violència sobre la Dona perquè cap de les parts acusadores –inclosa la Fiscalia– van sol·licitar el seu ingrés preventiu a la presó, segons va informar ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
Les mesures cautelars adoptades per la titular del jutjat –una ordre d’allunyament a una distància inferior a 200 metres i la prohibició de comunicació amb la víctima per qualsevol mitjà– “responen, exactament, a les peticions realitzades per les parts acusadores. Cap no va sol·licitar una altra mesura”, va informar el TSJC.
La jove de 21 anys que suposadament va ser violada pel seu pare diumenge a la matinada a la plaça de la Llotja va explicar a agents de la Guàrdia Urbana que no era la primera vegada que tenia relacions sexuals amb ella. Així ho va assegurar aquest dilluns l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que va explicar que “va ser un veí qui va trucar a la Urbana per advertir que hi havia dos persones mantenint relacions a la via pública”.
Els agents van descobrir la parella i, al sol·licitar-los la documentació, van descobrir que eren pare i filla. Va afegir que, “per les primeres declaracions de la víctima, tot apunta que no era la primera vegada”. Al lloc també hi havia un nen de 8 anys, fill de l’investigat i germà de la víctima. Pel que sembla, pare i filla estaven sota els efectes de l’alcohol i ella va dir que el seu progenitor la feia beure per anul·lar les seues capacitats.
Per què la jutge no va ordenar dilluns l’ingrés a la presó?
Perquè no hauria pogut fer-ho ni tan sols en el supòsit que hagués volgut. La jutge no té la clau de la presó; té la de la llibertat. No pot empresonar preventivament ningú si no ho sol·licita almenys una de les acusacions; en canvi, encara que totes ho demanessin, podria no fer-ho.
En aquest cas cap acusació no ha demanat presó, per la qual cosa la jutge no hauria pogut dictar-la dilluns passat de cap manera. Com s’explica avui a l’editorial del diari, la presó cautelar només es pot dictar quan es presenta almenys un d’aquests tres riscos: que l’acusat fugi, que reincideixi o que destrueixi proves. Si no se’n presenta cap, no es pot dictar presó preventiva encara que el delicte imputat sigui molt greu. L’alarma social no és motiu d’empresonament cautelar. El legislador prefereix cent culpables al carrer abans que un innocent a la presó.
El fet que la Fiscalia no demanés presó porta a presumir que creia que no hi havia risc de fuga, de reincidència ni de destrucció de proves, i que per evitar les dos últimes coses era suficient la mesura de prohibició d’acostament a la víctima, menys costosa que la presó. Aquesta mesura va ser trencada ahir i ara és possible que la Fiscalia canviï la seua petició i entregui a la jutge la clau de la presó. En aquest supòsit la magistrada, llavors sí, si ho considera pertinent, podrà ordenar-la. O no. Avui sortirem de dubtes.