Centre de visites per als Vilars

Subvenció de 200.000 euros de la conselleria de Cultura per començar les obres

El jaciment dels Vilars on es va actuar entre febrer i juny.; Array

El jaciment dels Vilars on es va actuar entre febrer i juny.; Array

Maria Molina
Maria MolinaPeriodista

La conselleria de Cultura ha concedit una ajuda de 200.000 euros a l’ajuntament d’Arbeca per a la construcció d’un edifici d’acollida de visitants i l’organització de tallers al jaciment iber dels Vilars, principalment, dedicats a escolars. Segons va explicar l’alcalde, Francesc Roset, el projecte suposarà una inversió de 250.000 euros. En l’actualitat, només hi ha una caseta de fusta per a la recepció de persones que acudeixen a veure la fortalesa ibera.

Segons l’alcalde, “és necessari comptar amb un edifici tancat que aïlli de les altes temperatures de l’estiu i del fred a l’hivern. Aquesta primera fase es completarà amb una segona en la qual es preveu construir un centre d’interpretació “per a una promoció més visible del jaciment i on poder acollir grups i donar una informació detallada de la fortalesa”, va indicar. Així mateix, tenir una seu d’acollida i un centre de visitants fonamenta la intenció del consistori de sol·licitar a la Generalitat que Arbeca aculli una altra seu del Museu d’Arqueologia de Catalunya. En l’actualitat n’hi ha cinc de repartides per la geografia catalana, però cap a Ponent. “D’aquesta manera volem valoritzar els jaciments ibers que hi ha a Ponent”, ja que es faria referència a tots.

Roset va explicar que caldrà buscar més finançament fins a completar tota la quantia, encara que considera que hi haurà temps, ja que mentre la resolució de l’ajuda és definitiva i es redacten els projectes, liciten i adjudiquen, pot passar un any perquè comencin les obres el 2027.

Declarat BCIN

El jaciment dels Vilars està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional datat entre els segles VIII i IV aC. Es va sotmetre al febrer a una intervenció per fer-lo més atractiu per als visitants. Els treballs es van prolongar fins al juny per “oferir per primera vegada una restauració i adequació íntegra de la fortalesa”, segons el projecte.

