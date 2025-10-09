SUCCESSOS
Eviten un control dels Mossos i tiren un quilo d’haixix a Alpicat
Els policies van detenir dilluns una parella que anava en un cotxe i va llançar la droga per la finestra. Van intentar eludir la policia però els van interceptar
Els Mossos d’Esquadra van detenir dilluns a Alpicat un home de 25 anys i una dona de 19 per suposat tràfic d’haixix. Ambdós anaven en un cotxe des del qual van llançar un paquet que contenia un quilo d’aquesta substància estupefaent. Van ser arrestats com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.
Els fets van ocórrer al voltant de les 15.45 hores en el transcurs d’un control preventiu de pas que tenia lloc a la carretera N-240, al terme municipal d’Alpicat. Durant l’operatiu, els agents van observar un vehicle que, quan anava a sortir de l’autovia A-2 per incorporar-se a l’N-240, va detectar la presència policial i, després de fer una maniobra evasiva, va continuar circulant per l’A-2 cap a Saragossa.
Investigació
Davant de la possibilitat que els ocupants del vehicle haguessin comès algun delicte, una patrulla de paisà va iniciar un seguiment discret, mentre es duien a terme gestions per esbrinar d’on era el titular del vehicle amb la comprovació de la matrícula. Aquestes gestions van permetre constatar que el conductor tenia la seua residència a Alpicat i, davant de la possibilitat que acudís al seu domicili, es va muntar un control preventiu a l’entrada de la localitat. Poc després, com van sospitar els Mossos, el cotxe es va dirigir de nou cap a Alpicat. Quan el conductor va veure el control, l’acompanyanta va tirar per la finestra una bossa de plàstic. Els van donar l’alto i els van identificar. També van comprovar que la bossa contenia 100 dosis d’haixix, amb un pes total d’un quilogram, la qual cosa va motivar la detenció d’ambdós com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública. Estava previst que els detinguts, un d’ells amb antecedents, passessin ahir a disposició judicial.
El preu de la droga confiscada podria assolir un valor d’entre 6.000 i 8.000 euros al mercat il·lícit a Espanya.
Cas similar
El juny passat hi va haver un cas similar a la ciutat de Lleida. Els Mossos d’Esquadra van interceptar a la Mariola un conductor de 42 anys que portava 250 grams de cocaïna –valorats en 15.000 euros al mercat il·lícit– i que va ser descobert després que fes marxa enrere al veure un control policial. Els fets van ocórrer al migdia quan un equip de l’ARRO portava a terme un control de pas preventiu i un cotxe va fer marxa enrere. Aquesta maniobra va aixecar les sospites dels agents, que van seguir el vehicle fins que van poder donar-li l’alto.
Els policies van aconseguir identificar el conductor, que inicialment va intentar fugir caminant. Així mateix, els agents van localitzar a la guantera tres embolcalls que contenien 250 grams de cocaïna en roca.