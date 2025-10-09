Inicien l’estudi sobre l’edema en alta muntanya
Els quatre alpinistes, entre ells Damià Sarró, de Bellaguarda, que integren l’expedició que el dia 4 va sortir cap a l’Himàlaia va començar aquest dimarts el seu camí cap a Katmandú amb el material precís i la guia dels xerpes, que els acompanyaran al camp base. Els alpinistes van fer un viatge de 13 hores fins al punt de partida. L’experiència durarà fins a l’1 de novembre i donarà peu a un estudi sobre les dos patologies més greus que es pateixen en alta muntanya a partir dels 2.500 metres: l’edema agut de pulmó i l’edema cerebral.
Sarró està acompanyat per José Ignacio Perdices, de Tremp; Albert Pastor, d’Altafulla; i Miquel Francisco Romeo, de Lleida. La investigació es farà pujant el Himlung Himal, de 7.126 metres, on els alpinistes es col·locaran una sonda ecogràfica especialitzada que servirà per recollir dades i analitzar-les.