SEGRE
última hora

Trump anuncia un pacte entre Israel i Hamàs per a la "primera fase" de l'acord de pau

Inicien l’estudi sobre l’edema en alta muntanya

Els quatre alpinistes de Lleida, amb els xerpes que els acompanyaran.

Els quatre alpinistes de Lleida, amb els xerpes que els acompanyaran.

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Els quatre alpinistes, entre ells Damià Sarró, de Bellaguarda, que integren l’expedició que el dia 4 va sortir cap a l’Himàlaia va començar aquest dimarts el seu camí cap a Katmandú amb el material precís i la guia dels xerpes, que els acompanyaran al camp base. Els alpinistes van fer un viatge de 13 hores fins al punt de partida. L’experiència durarà fins a l’1 de novembre i donarà peu a un estudi sobre les dos patologies més greus que es pateixen en alta muntanya a partir dels 2.500 metres: l’edema agut de pulmó i l’edema cerebral.

Sarró està acompanyat per José Ignacio Perdices, de Tremp; Albert Pastor, d’Altafulla; i Miquel Francisco Romeo, de Lleida. La investigació es farà pujant el Himlung Himal, de 7.126 metres, on els alpinistes es col·locaran una sonda ecogràfica especialitzada que servirà per recollir dades i analitzar-les.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking