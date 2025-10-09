Llanxes 'aparcades' a l'aeroport d'Alguaire: entre hangars i torre de control descansen desenes de vehicles policials
És una mesura temporal a l’espera de subhastar-les
Quinze anys després que el primer vol comercial s’elevés sobre els camps de cereal d’Alguaire, l’aeroport continua buscant fórmules per no quedar-se a terra. I prou que en troba. En aquests anys s’han provat a les pistes i hangars motors de coets, han volat aerotaxis sense pilot ni tripulants, han format centenars d’aviadors, han produït hidrogen verd i fins i tot han desballestat avions per reciclar-ne alguns components.
Però aquests dies, a aquesta llista d’usos poc convencionals se n’afegeix un altre que sembla tret d’una novel·la de ficció o fins i tot de gènere costumista en la qual es barregen realitat i humor: aparcar llanxes. I no només llanxes.
Entre hangars i torre de control, descansen desenes de vehicles policials ja jubilats. Hi ha furgons –les anomenades lleteres–, cotxes de paisà, motocicletes i fins i tot furgonetes sense retolar que imiten vehicles camperitzats. Però, sens dubte, el que més sorprèn és veure-hi embarcacions que van viure temps millors en medis aquàtics.
Segons explica el Govern, Aeroports de Catalunya ha cedit aquest espai al departament d’Interior perquè hi guardi la seua flota amortitzada, que ja ha estat donada de baixa, a l’espera que l’Administració decideixi si la subhasta o l’envia al desballestament. Es tracta, asseguren, d’una solució temporal, malgrat que no hi ha encara data per decidir sobre el futur d’aquests vehicles.