ACCIDENT
Un operari ferit en un accident laboral en una escola de la Seu d’Urgell
L’home es va precipitar des de tres metres
Un operari que treballava en la construcció d’un ascensor a l’escola d’educació infantil i primària Mossèn Albert Vives de la Seu d’Urgell va resultar ahir ferit de diversa consideració al tenir un accident laboral. L’home, de 52 anys, va ser traslladat en helicòpter medicalitzat fins a l’hospital universitari Arnau de Vilanova de Lleida.
Així, fonts pròximes van explicar que, per causes que encara es desconeixen, el treballador ferit es va precipitar d’una altura d’uns tres metres i com a conseqüència va patir politraumatismes, però que en cap cas no van ser d’una importància vital.
Segons va informar ahir la Direcció General d’Emergències, l’avís del succés el van rebre a les 15.44 hores. Fins al lloc dels fets es va desplaçar una ambulància del Servei d’Emergències Mèdiques i posteriorment es va incorporar l’helicòpter, que va aterrar a la urbanització de l’Horta del Valira, pròxima al centre educatiu.
També van col·laborar dos dotacions d’efectius del parc de Bombers de la Seu d’Urgell i dels Mossos d’Esquadra. Des d’Emergències van indicar que l’home va ser trobat conscient després de la caiguda i que no va quedar atrapat per cap estructura.
El departament d’Educació està construint des de fa diverses setmanes un ascensor a l’edifici principal d’aquest centre educatiu de primària de la capital de l’Alt Urgell.
Sortida alumnes
L’accident va coincidir amb la sortida dels alumnes de l’escola. Els responsables del centre van organitzar una sortida esglaonada dels menors d’edat per evitar que les famílies accedissin a l’interior de les instal·lacions, com és habitual.