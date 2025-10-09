El president de Pimec veu "una vergonya" que es tardi menys a arribar a Barcelona des del Pirineu que moure's entre valls
Cañete ha donat suport a la constitució dels Fons d'Inversió SCR Pirineus, proposada per Pallars Actiu
Un centenar de persones dels Pirineus han participat aquest dimarts en la trobada empresarial que han organitzat Pimec, Pallars Actiu i el Consell Comarcal del Sobirà, a Sort. En la seva intervenció, el president de Pimec, Antoni Cañete, va dir que és "una vergonya" que es tardi menys a arribar a Barcelona des del Pirineu que moure's internament per les valls. Per a Cañete, aquesta qüestió que veu "inacceptable", és una "pèrdua de competitivitat i d'oportunitats" per les empreses. El president de Pimec va donar suport a la constitució dels Fons d'Inversió SCR Pirineus, proposada per Pallars Actiu i ha demanat a l’administració les accions necessàries “perquè aquest finançament pugui tirar endavant i generar ocupació i riquesa al territori”.
Antoni Cañete ha remarcat la tasca del teixit empresarial pirinenc que permet "cohesionar i dotar d’oportunitats a una part essencial del nostre país". A més, ha destacat la col·laboració publicoprivada com un element essencial per fer créixer les empreses del Pirineu i impulsar la seva competitivitat, tot apuntant que "si no generem sinergies i no ens unim per multiplicar, no farem mai el cim".
El president de Pimec ha parlat de telecomunicacions i va dir que "genera una gran tristor" veure com la fibra passa per davant de moltes poblacions i que després les empreses no s'hi poden connectar encara. Per tot, ha demanat inversions "que es puguin amortitzar".
Cañete ha dit que hi ha una visió del Pirineu en "vertical a l'hora de tractar els problemes que té el territori" i ha apostat per una "visió molt més circular" entre totes les comarques del Pirineu. Pel president de Pimec "si hi hagués una circularitat, una comunicació dintre del territori, es podria multiplicar per molt la productivitat i la competitivitat del territori".
Fons d’Inversió SCR Pirineus
Per la seva part, el president de Pallars Actiu, Carlos Rabaneda, també ha reivindicat davant les autoritats d’àmbit públic la necessitat de crear els Fons d’Inversió SCR Pirineus com a “motor de desenvolupament econòmic i empresarial que permeti la mobilització de recursos econòmics per dur a terme projectes que generin activitat, ocupació i oportunitats en el territori”. Així mateix, Rabaneda ha reclamat la urgència de millorar i modernitzar les comunicacions transversals al Pirineu, especialment a través de l’N-260 i també el desplegament complet de la xarxa de fibra òptica, assenyalant que “en un món cada vegada més digital, la connectivitat és una condició imprescindible per al teixit empresarial”.
El president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carles Isus, ha destacat la importància d’aquesta col·laboració per mantenir les activitats econòmiques de l’Alt Pirineu i l’Aran i crear-ne de noves, així com "posar en comú les necessitats en l’àmbit econòmic i empresarial que tenim a l’Alt Pirineu i l’Aran".