Acudeixen de tot Europa per crear art a partir d’ous
Waste Art Lab organitza una residència artística durant quinze dies per donar valor als residus. Amb set participants de diferents països europeus
Com crear a partir de residus? Sant Guim de Freixenet acull des del 6 fins al 19 d’octubre una residència artística organitzada per Waste Art Lab que pretén transformar les closques d’ou en un element creatiu. L’entitat impulsada per Raquel Iglesias, establerta a Veciana (Anoia), promou esdeveniments artístics sota el lema New Gold (nou or) per donar valor als residus. Aquesta és la segona residència que organitzen després de celebrar una primera edició a Eivissa centrada en la llana. “En aquesta ocasió vam escollir Sant Guim de Freixenet perquè va ser un epicentre de producció avícola als anys seixanta”, explica Iglesias.
Durant aquests quinze dies, set participants de la demarcació de Lleida, Itàlia, Irlanda i Holanda aprofundeixen en les diferents dimensions de l’ou i la closca, tant des de la perspectiva científica com la creativa. Robert D. Thompson, director del Centre de Materials de Barcelona, va organitzar un taller científic dimarts. Dimecres, Erik Schmitz, de l’Escola d’Art Ondara de Tàrrega, va parlar de l’ou com a símbol i energia de creació artística. Ahir, Elsa Yranzo va treballar el food design, el disseny d’experiències gastronòmiques.
En els propers dies treballaran la gastronomia circular i cuina de residu zero, la impressió 3D de biomaterials i els elements escultòrics amb fang de paper creat a partir de les oueres. Els participants s’allotgen a Rubinat. Segons Iglesias, “la Segarra està sent un espai inspirador per a ells, pel paisatge i la tranquil·litat”.
La residència ha establert un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Art Ondara amb una beca a un dels seus estudiants. Erik Schmitz, professor d’escultura aplicada a l’espectacle, també participa en la residència i destaca que és “una oportunitat” que s’organitzi en un entorn rural, fora de les ciutats. A més, considera molt interessant que es desconstrueixin els materials des d’un vessant científic: “Des de l’art cada vegada s’aborda més, encara que no és el més convencional.”
Aquest diumenge participaran en el concurs de paelles populars i l’últim dia compartiran els seus projectes amb els veïns. També hi haurà una sessió col·lectiva de design thinking per generar idees que permetin dinamitzar la zona amb l’ou com a protagonista.