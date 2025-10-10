El Consell d’Infants proposa accions per revitalitzar la plaça Capdevila
El Consell d’Infants i Adolescents de Guissona, format per l’alumnat de Primària i Secundària de les escoles i instituts del municipi, vol revitalitzar la plaça Capdevila i convertir-la en un espai viu, segur, i acollidor per a tots els veïns. Després de diferents sessions de treball i debat sobre els orígens històrics de la plaça i els projectes urbanístics previstos per l’ajuntament, els alumnes han proposat diferents accions per millorar el parc infantil, promoure activitats culturals a la plaça i garantir la seguretat i manteniment d’aquest espai.
Vídeo promocional
Per sensibilitzar la ciutadania i posar de relleu la plaça, han elaborat un vídeo promocional amb les propostes. Des del Consell d’Infants fan una crida a tota la comunitat perquè participi en la recuperació d’aquest espai comú per convertir-lo en un punt de trobada.
La iniciativa coincideix amb l’inici de les obres de millora de la plaça, que van començar a finals de setembre amb la demolició de l’antic dipòsit d’aigua. El 2022 la reforma d’aquest espai va ser una de les propostes més votades en els pressupostos participatius. També es renovarà la pavimentació, hi haurà una zona enjardinada i es construirà un espai infantil.