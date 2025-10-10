PATRIMONI
La Diputació obre al públic les antigues adoberies
Firmarà un conveni amb la Paeria per promocionar-les. Hologrames i projeccions per divulgar-ne la història
Manuel Fuster, alcalde de Lleida al segle XIX, i Gaspar de Portolà, militar i administrador colonial nascut a Os de Balaguer, són alguns dels personatges històrics que, a través d’un audiovisual immersiu, narren en primera persona la història de les adoberies del número 19 de la rambla Ferran. Aquest conjunt patrimonial subterrani, considerat el més antic de la seua tipologia a l’Estat espanyol, va ser inaugurat ahir després d’un llarg procés de museïtzació que es va iniciar el 2005, quan la Diputació va adquirir l’edifici per a la recuperació i divulgació.
“Avui no obrim només un espai, sinó un símbol, ja que es tracta d’un patrimoni que va estar amagat i que torna a estar present per a la ciutadania”, va declarar el president de la Diputació, Joan Talarn, durant l’acte inaugural.
Va estar acompanyat per la diputada de Serveis Tècnics, Cristina Morón, que va destacar que les adoberies “constitueixen un autèntic tresor patrimonial vinculat a la muralla medieval i a la tradició artesanal del cuir que va tenir la ciutat”.
Les instal·lacions conserven dos dels set obradors originals construïts al segle XIII, testimoni de l’activitat d’adobament que va caracteritzar l’economia de la ciutat fins al segle XIX. El nou espai museïtzat combina els elements arqueològics amb recursos audiovisuals, hologrames i projeccions que permeten al visitant submergir-se en la vida quotidiana dels antics artesans.
A partir de dilluns vinent, dia 13, el recinte podrà visitar-se de manera gratuïta, en horari matinal, amb sessions a les 10.30 i 12.30 hores dirigits tant al públic general com a escolars. Amb l’objectiu de reforçar la promoció i divulgació d’aquest patrimoni, la Diputació i la Paeria firmaran un conveni per incloure les adoberies en l’oferta turística i cultural de la ciutat.