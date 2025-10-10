Homenatgen un policia local que es jubila 35 anys després
Prop d’un centenar de persones van homenatjar amb una festa divendres passat Sisco Ramos, agent de la policia local de Cervera, amb motiu de la seua jubilació als seixanta anys, després de 35 de servei. La celebració va tenir lloc a la tarda a la plaça Major de la capital de la Segarra.
Ramos va entrar a formar part de la Policia Local de Cervera l’any 1990. Comenta amb cert orgull “he tingut vuit alcaldes a la Paeria” durant les seues més de tres dècades de servei. Va ingressar al cos en l’època de Joan Salat, va compartir treball amb policies com Joan, Rafael, Virgini, Jeroni, Nogueres i Chica, entre d’altres, avui ja tots jubilats. Al marge del seu treball, s’ha caracteritzat pel seu compromís en les activitats del municipi. Durant uns anys va ser responsable del mercat setmanal.