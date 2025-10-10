Restauren dos llibres del segle XVI sobre la història de la família Pedrolo
Contenen informació de casa seua i del seu patrimoni, i retraten el context social i econòmic del moment. Es digitalitzaran amb la correspondència de l’escriptor per fer-los accessibles
La Diputació ha impulsat la restauració de dos llibres de la família de l’escriptor Manuel de Pedrolo que daten del segle XVI. Es tracta del Llibre de govern i patrimoni i el Llibre de família de la casa Pedrolo. Segons Teresa Ibars, cap del servei d’Arxius de l’ens provincial, són una part molt important del fons documental de la família ubicat al Castell de Concabella. Es tracta de manuscrits que expliquen la història de la família generació rere generació i el context social i polític del moment des del 1602 fins al naixement d’Adelais de Pedrolo als anys cinquanta.
Els llibres es trobaven en molt mal estat i van ser restaurats per l’especialista Èlia López per garantir-ne la conservació. Ambdós exemplars es digitalitzaran perquè es puguin consultar a través d’internet, amb l’objectiu de facilitar que es facin servir en investigacions i atansar el llegat familiar dels Pedrolo al públic general.
La restauració s’emmarca en el projecte de col·laboració entre la Diputació i l’ajuntament dels Plans de Sió sobre el tractament arxivístic de l’escriptor de l’Aranyó. El gener del 2025 es van iniciar les tasques d’ordenació i digitalització de l’arxiu de tota la correspondència de Pedrolo, que es preveu acabar a finals de desembre. Tota aquesta documentació ja havia estat revisada per l’especialista en l’obra de Pedrolo Xavier Garcia, que va morir el mes de maig passat. Ibars va explicar que ara s’ha inventariat perquè tothom sàpiga què poden trobar a l’arxiu del Castell de Concabella.
Agrupats en un web
Per la seua banda, el president de la Diputació, Joan Talarn, considera que “és un pas més per posar de relleu el llegat de l’escriptor més cèlebre del nostre territori, un dels autors més prolífics de la literatura catalana contemporània”. En aquest sentit, va posar de manifest el compromís de Pedrolo amb el seu país, amb la societat i la seua mirada crítica amb els partits de la transició. També va avançar la seua voluntat d’aglutinar tots aquests documents en un web on es puguin consultar de forma accessible.
També van assistir a la presentació de la restauració la tècnica en museologia i patrimoni de l’IEI, Montse Macià; l’alcalde de Plans de Sió, Xavier Pintó; i la responsable de l’Espai Pedrolo, Dolors Pont.
Presenten el llibre ‘Primera lliçó sobre Manuel de Pedrolo’
El Castell de Concabella acollirà dissabte la presentació del llibre Primera lliçó sobre Manuel de Pedrolo, dels professors Josep Camps i Francesc Foguet. Aquesta obra ofereix una visió de conjunt del corpus immens i divers de l’escriptor. Després d’una aproximació biogràfica, aborden la narrativa, la dramatúrgia, la poesia, l’articulisme, el dietarisme i la traducció de l’escriptor.
Amb una anàlisi global de les seues múltiples facetes, volen posar de manifest la vigència de l’obra de Pedrolo i convidar el lector a descobrir “un dels projectes literaris més sòlids, coherents i audaços de les lletres catalanes contemporànies”. Els autors recorden que es tracta d’un dels escriptors catalans més rellevants de la segona meitat del segle XX. La presentació del llibre tindrà lloc a les 18.00 hores. Comptarà amb Joan Ramon Veny, director de la col·lecció Primera Lliçó, i Albert Turull.