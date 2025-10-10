Retiren fibrociment en 4,6 km de la xarxa d’aigua
A la zona que gestiona la CHE de la canonada que capta del riu Lacó. Després de més de 35 anys, la calç n’ha reduït la capacitat
La Mancomunitat d’Aigües del Solsonès ha aprovat el projecte per reposar la canonada de captació des del riu Lacó, afluent de la Ribera Salada, dins de la conca hidrogràfica de l’Ebre, que comportarà el canvi de 4,6 quilòmetres de conducció i una inversió de més de 900.000 euros, segons va explicar el president de l’organisme, Daniel Rovira. La Mancomunitat proveeix onze municipis: Castellar de la Ribera, Pinell, Lladurs, la Molsosa, Biosca, Clariana de Cardener, Navès, Pinós, Riner, Solsona i Olius. Els sis últims són dins de les conques internes, ja que se subministren dels embassaments del Llobregat, és a dir, de la Llosa i Sant Ponç.
Segons Rovira, aquest tram de canonades és molt antic, l’últim que queda per renovar i, a més, és de fibrociment, un material nociu per a la salut que ha de ser eliminat el 2030, segons la normativa de la Generalitat. D’altra banda, la sedimentació de calç incrustada a la conducció ha fet que el diàmetre que tenia quan es va instal·lar, fa uns 35 anys, hagi passat dels 20 centímetres a menys de la meitat, amb els problemes de pressió que comporta per als proveïments.
Rovira va explicar que l’organisme espera obtenir ajuts que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha obert per a actuacions que millorin les instal·lacions en alta per portar l’aigua als dipòsits. Rovira va indicar que espera que les obres es puguin començar l’any que ve.