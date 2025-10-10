ESTAFES
Salut avisa de missatges falsos sobre la vacuna de la grip i la covid
Els ciberestafadors suplanten Sanitat per aconseguir dades personals. També intenten el frau alertant d’una falsa renovació de la targeta sanitària
El departament de Salut va alertar ahir de missatges fraudulents que tenen per objectiu utilitzar dades personals de ciutadans. Així ho va avisar a través de la xarxa social X, en la qual assenyalava que si es rep una trucada o un SMS, suposadament del ministeri de Sanitat, demanant dades per vacunar-se de la grip i de la covid o per renovar la targeta sanitària, no es proporcioni cap informació personal. Aquestes accions, va assenyalar la conselleria, estan fetes per ciberdelinqüents que utilitzaran de forma fraudulent les dades obtingudes. Un avís que es fa, segons Salut, al tenir constància que uns ciberdelinqüents organitzats han enviat missatges massius demanant dades a ciutadans amb l’excusa de la vacunació de la grip i de la covid.
Precisament, el ministeri de Sanitat va desmentir dimecres una falòrnia que assegurava que estava trucant a la ciutadania per administrar “la cinquena dosi de reforç” de la vacuna contra la covid. Es tracta d’un missatge que circula per WhatsApp.
Així mateix, l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha detectat una estafa que suplanta Sanitat, a través de correus electrònics fraudulents i SMS, que avisen sobre una suposada renovació de la targeta sanitària amb la falsa excusa de la implantació d’un nou sistema de verificació sanitària electrònica. El text indica que totes les targetes emeses abans del juliol del 2022 s’han de renovar de manera obligatòria i insta a fer clic en un botó per iniciar la sol·licitud. Tanmateix, l’organisme avisa que si s’accedeix a aquest enllaç s’obre una pàgina falsa del ministeri, encara que sembli real. En un formulari, els estafadors demanen les dades personals de l’usuari, com el DNI, l’adreça d’enviament, la comunitat autònoma de residència i les dades bancàries, suposadament perquè la nova targeta té un cost d’enviament de 2,99 euros. Davant de qualsevol dubte, insten a contactar amb el centre sanitari o trucar al 012.
Les estafes ja suposen més del 23% del total de delictes a Lleida
� Les denúncies per estafa ja suposen més del 23,3% del total de delictes coneguts a les comarques lleidatanes. Així es desprèn de les dades de criminalitat publicades pel ministeri de l’Interior. El 2024, es van conèixer 5.356 fets per estafa a la província de Lleida, disparant-se un 70% si es compara amb abans de la pandèmia de la covid. Segons les dades d’Interior, gairebé el 75% del total d’estafes denunciades es cometen a través d’internet, amb un augment del 61% respecte al 2019. Per col·lectius, val a destacar que els majors de 65 anys que han patit una estafa han augmentat un 35% en els dos últims anys a les comarques lleidatanes. Així ho indiquen les xifres d’Interior: el 2024 hi va haver 717 lleidatans d’aquesta franja d’edat víctimes d’un frau davant dels 531 del 2022.