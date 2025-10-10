AGRICULTURA
Sindicats, regants i més de seixanta municipis exigeixen reduir les zepes
Consideren que la mala gestió ha comportat la pèrdua de terres i pagesos i l’augment de plagues. Reclamen una reunió ja amb la conselleria de Territori
Els sindicats agraris UP, JARC, Asaja, l’organització Revolta Pagesa i la comunitat de regants del Segarra-Garrigues, així com més de 60 municipis i tots els consells afectats per zones d’especial protecció d’aus (zepes) del Segrià, Garrigues, Pla, Urgell, Noguera i Segarra, es van reunir ahir a Alfés per exigir a la Generalitat que redueixi l’extensió d’aquestes àrees protegides i en replantegi la gestió, al considerar que només ha provocat l’abandó de terres, la proliferació de males herbes, un augment del risc d’incendis i un creixement de les plagues, en especial de conills. En aquest sentit ho reclamaran a la consellera de Territori, Silvia Paneque, a la qual demanen una reunió urgent.
Segons els sindicats, des que es van establir fa més de vint anys, les zepes han limitat l’activitat agrària prohibint cultius, deixat finques sense accés al reg del Segarra-Garrigues i provocat que el camp es quedi sense relleu generacional. Critiquen que el Govern no sap encara el nombre d’aus protegides ni la seua evolució i coincideixen que el número ha disminuït, ja que era l’activitat agrícola les que les mantenia.
Reclamacions
Exigeixen la constitució d’un òrgan rector en el qual hi hagi representat el sector agrari, una cosa que ja s’hauria d’haver fet el 2009, una revisió de les normes del pla especial de protecció d’espais protegits per rectificar-les i facilitar activitats admeses en explotacions agràries professionals.
A més, demanen que es faci una auditoria externa independent que avaluï la gestió del pla de protecció per garantir la transparència, així com un estudi comparatiu que analitzi l’evolució del nombre d’agricultors afectats per les zepes abans i després del 2005, i comptabilitzar el nombre de finques ermes com a indicador de l’impacte econòmic de les mesures ambientals adoptades.
Així mateix, consideren necessari un replantejament del regadiu del Segarra-Garrigues “que encara no té concessió i declaració d’impacte definitiva, que està caducada i és inacceptable” per replantejar els criteris i augmentar les àrees regables prèvia concentració parcel·lària, com s’ha fet a Aragó i Navarra.
Afirmen que les zepes es van delimitar d’una forma unilateral per la Generalitat i sense acord previ amb el territori i es van dibuixar amb criteris arbitraris. Afecten més de 54.000 hectàrees dels secans de la Noguera, la zona de Bellmunt-Almenara, Plans de Sió, Plans de la Unilla (Almenar-Alguaire), l’àrea de Belianes-Preixana, Granyena, els secans de Mas de Melons-Alfés, Segrià-Utxesa i Anglesola-Vilagrassa.
Els sindicats demanen als consistoris i consells comarcals que donin suport demanar la revisió de les zepes en els seus respectius plens.