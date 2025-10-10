La veu, llavor d’esperança
Del 17 al 24 d’octubre se celebrarà el SegaMots, el festival de narració oral de la Segarra. La programació compta amb una desena de propostes en diferents pobles de la comarca
La veu com a llavor. Aquest és el lema de la setena edició del SegaMots, el festival de narració oral que se celebrarà a la Segarra del 17 al 24 d’octubre i que posa de relleu l’art d’explicar contes.
La directora, Patricia McGill, va destacar que en aquesta edició han volgut reivindicar la paraula com “una porta al pensament crític”, i plantar així aquesta primera llavor per qüestionar el que passa al nostre voltant i ens remou, com l’incendi de Torrefeta i Florejacs que va arrasar més de 5.500 hectàrees, les inundacions de la dana a València o els genocidis perpetrats a Gaza, el Sudan o el Congo, entre d’altres.
Per això, dimecres, durant la presentació, van plantar de forma simbòlica llavors d’espècies autòctones al bosc de la masia Vilalta a Torrefeta i Florejacs que va quedar calcinat per les flames, amb l’esperança que la vida rebroti de nou.
En aquesta edició el festival farà parada a Guissona, Hostafrancs, Massoteres, Gra, Concabella, Gàver, Cabestany, Tarroja de Segarra i Sant Guim de Freixenet. Com cada any, comptarà amb quatre narradores convidades: Ada Cusidó (Barcelona), Almudena Francés (Otinyot), Assumpta Mercader (Malgrat de Mar) i Caterina Valriu (Inca). També hi participaran Lídia Clua (Centelles), Mon Mas (Parets del Vallès) i Patricia McGill (Torrefeta i Florejacs) de SegaMots.
Des de l’organització destaquen que la programació compta amb set espectacles de diferents estils per a tots els públics. Per als adults hi haurà tres propostes, dos TastaMots i el Veu a Veu amb degustació de productes locals i una taula redona al Castell de Concabella sobre les faules.
El certamen es consolida i es crea una associació
Amb l’objectiu d’assegurar-ne la continuïtat, el SegaMots s’ha constituït com una associació i compta amb la col·laboració del consell i diversos ajuntaments de la comarca. A més del festival, l’entitat també atansa la narració oral a escoles, residències o museus durant tot l’any. “La paraula és un gest arriscat, revolucionari i molt antic”, va concloure McGill. A la presentació van assistir José Crespín, subdelegat del Govern espanyol; Estefania Rufach, vicepresdenta de l’Institut d’Estudis Ilerdencs; Ramon Augé, president del consell; Josep Maria Castella, alcalde de Torrefeta i Florejacs; i Agnès Pla, regidora de Cultura de Guissona.