CERTÀMENS
Agramunt forma en la cuina del torró
Joves estudiants, atrets pel sector
Uns 80 estudiants de les escoles d’hostaleria de Lleida i del Pallars així com del cicle de fleca i pastisseria de l’institut d’Agramunt, es van formar ahir en el món del torró en el marc de la segona Acadèmia del Torró d’Agramunt.
Durant tot el matí, van aprendre a elaborar-ne i tots els secrets del tradicional Torró d’Agramunt de la mà del mestre torronaire Àngel Lluch, així com el seu ús en la gastronomia amb un fricandó amb torró elaborat pel xef Sergi Aritzeta i la importància de comptar amb el segell de qualitat IGP, com va explicar Sònia Solé, tècnica del Consell Regulador. Finalment, Jordi Farrés va parlar de la innovació del producte.
Avui obrirà portes la 36 Fira del Torró amb 51 expositors als pavellons i més de 130 parades al carrer. Així mateix, s’han organitzat activitats paral·leles apostant per les propostes per atreure el públic familiar com tallers de cuina, aquest any amb receptes sense gluten ni lactosa, i espectacles d’animació infantil a la plaça del Mercat.
Val a saber que algunes degustacions ja no tenen places, fet que demostra l’interès que genera el certamen.