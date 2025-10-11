Detinguda a Lleida per estafar amb préstecs i criptomonedes a Binèfar
La Guàrdia Civil va de· tenir a començaments d’aquest mes una dona de 63 anys, veïna de Lleida ciutat, i un jove de 20 anys, de la província de Girona, com a presumptes autors de sis delictes d’estafa i sis d’usurpa· ció civil comesos a Binèfar. Els investigadors els acusen de, mit· jançant engany, guanyar-se la confiança de les víctimes, fentlos invertir una gran quantitat de diners en criptomonedes, no duent-se a terme finalment les esmentades inversions. En el moment en què els suposats autors obtenien les dades per· sonals dels perjudicats, es feien passar per ells per demanar crè· dits en diferents entitats bancà· ries. El valor dels diners estafats supera els 25.000 euros. Durant la investigació, els agents van poder identificar i localitzar els suposats autors dels fets, que te· nien un gran coneixement infor· màtic, la qual cosa va dificultar la tasca policial. Finalment, van ser detinguts.
El quarter de la Guàrdia Civil a Binèfar va instruir les corres· ponents diligències, que van ser entregades juntament amb els detinguts al Jutjat d’Instrucció número 1 de Montsó. El jutge va decretar per als arrestats la llibertat amb càrrecs i obligació de comparèixer quan siguin re· querits per l’autoritat judicial. En la seua última memòria, la Fiscalia de Lleida ja alertava que s’havia detectat un augment dels casos d’estafa mitjançant falses inversions i amb criptomonedes.