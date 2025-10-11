La Font Monumental es restaurarà i serà automàtica
El consistori preveu invertir 30.000 euros en obres per a la conservació i millora. Els polsadors s’activaran quan detectin un moviment
Castelló de Farfanya ha donat llum verda a les obres de millora de la Font Monumental, situada al costat de l’església de Sant Miquel. Es tracta d’una font d’estil barroc, construïda al segle XVIII, que serà objecte d’una restauració integral per preservar el valor històric i millorar la funcionalitat. L’alcalde, Omar Noumri, va explicar que les intervencions comprenen la renovació dels sortidors, la instal·lació d’il·luminació nova i una excavació al terra de la font per estabilitzar la base.
Una de les innovacions més destacades serà la incorporació de sortidors automàtics. “L’aigua brollarà a l’atansar-s’hi una persona, sense necessitat de botó manual, la qual cosa permetrà conservar l’estètica original de la font, sense elements moderns que desentonin del conjunt barroc”, va assenyalar l’alcalde.
Segons Noumri, els sortidors actuals estan deteriorats pel temps, cosa que ha provocat filtracions i un aspecte descurat. Quant a la il·luminació pretén realçar els detalls arquitectònics a la nit fent més visible el relleu, els escuts, els àngels i l’arc barroc.
Escuts heràldics
El consistori també vol actuar sobre els escuts heràldics que adornen la font. Segons el primer edil, la Font Monumental té forma de fornícula coronada per un arc superior amb l’escut de les tres torres de Castelló. Als costats, a sobre dels capitells de les columnes, hi ha dos àngels que presenten els escuts de Cecília de Comenges i del comte Pere del comtat d’Urgell. Aquests escuts estan incrustats en l’estructura de la font i a causa de les inclemències meteorològiques es troben danyats i és necessària una restauració. Per això, el consistori preveu extreure’ls, reproduir rèpliques exactes i situar-les al lloc original a fi de protegir els originals en un espai interior o sota condicions més segures per salvaguardar-los, segons va explicar l’alcalde.
Una altra part dels treballs a la font monumental consistiran en una excavació al terra de la plaça just al nivell de la font, per assegurar que la base estigui correctament assentada, evitar les filtracions d’aigua cap als murs i corregir possibles problemes d’humitat d’aquesta estructura. Està previst poder licitar els treballs aquest mateix any.