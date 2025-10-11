Arriba a l'Os de Balaguer la rèplica del sepulcre dels comtes d’Urgell
El monestir de Santa Maria de les Avellanes completarà en un mes el panteó dels comtes d’Urgell. D’Àlvar I i Cecília de Foix, i ja es treballa en l’adequació de l’arcosoli del temple
En un mes està prevista l’arribada al monestir de Santa Maria de les Avellanes a Os de Balaguer de la rèplica del sepulcre doble que s’atribueix a Àlvar I i Cecília de Foix, que s’està reproduint a Olot, gràcies al suport de la Diputació. Serà el segon sepulcre i el més complex pel seu volum i doble estructura.
Fa dos anys es va instal·lar la reproducció del sepulcre del vescomte d’Àger, el primer del panteó dels comtes d’Urgell, els originals del qual s’exhibeixen al museu The Cloisters de Nova York.
El director del monestir de les Avellanes, Robert Porta, va explicar que actualment s’ha retirat l’urna funerària que ha acollit les restes dels comtes d’Urgell des de l’any 1967, ja que en les properes setmanes arribaran al cenobi les reproduccions del conjunt sepulcral dels comtes que s’emmarquen en el projecte de dignificació del panteó comtal de Bellpuig de les Avellanes.
De moment, el conservador i restaurador Ramon Solé està portant a terme treballs de neteja i adequació de la zona. Paral·lelament, l’empresa 3D Tècnics ultima el final dels treballs de reproducció dels sepulcres.
Quedarà pendent el d’Ermengol X, “que és el més luxós” i la idea és dipositar les restes a cada una de les reproduccions, i “disposar de l’únic panteó identificat de la noblesa medieval catalana”.
El mes de maig passat es van exhumar al monestir les osseres dels comtes per conèixer i investigar a través de les restes l’edat, el sexe, el seu estat de salut, parentiu i origen geogràfic d’aquest noble llinatge. Els primers resultats de l’estudi osteoarqueològic de les restes van revelar que es podien atribuir als comtes d’Urgell. Es van identificar restes de com a mínim 9 individus, entre els quals van destacar tres homes i una dona d’edats entre els 30 i 60 anys. Els arqueòlegs van certificar que són compatibles amb Àlvar I, Cecília de Foix, Àlvar II, vescomte d’Àger i Ermengol X (el promotor del conjunt funerari d’aquest llinatge), que van viure a finals del segle XIII.
El projecte de reproducció del conjunt sepulcral dels comtes d’Urgell es va començar a gestar al 2016 a l’haver intentat recuperar, en diverses ocasions, els originals, que es poden veure a Nova York, per dignificar el patrimoni i corregir el “maltractament” que van patir elements com els sepulcres en el passat, que van ser poc valorats, va afegir el director del monestir.