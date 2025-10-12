Un poble del Pirineu prohibeix instal·lar aires condicionats en façanes, on el predomini de la pedra és un segell característic
Per protegir l’estètica del poble arran de l’augment de les onades de calor. Dona 2 anys per adaptar a la normativa les màquines que ja estan col·locades
Esterri d’Àneu, a gairebé 1.000 metres d’altitud sobre el nivell del mar, acostumava ser un refugi natural climàtic, amb estius frescos, en contrast amb cotes més baixes. Però les onades de calor intenses dels últims estius –cada vegada més freqüents a causa del canvi climàtic– han disparat la demanda de sistemes de climatització, i això suposa un repte per al paisatge urbà del municipi. Davant d’aquesta irrupció progressiva, l’ajuntament ha decidit aprovar una ordenança destinada a regular la instal·lació d’aquests equips a tots els edificis. La mesura busca preservar l’estètica urbana i protegir la imatge de les façanes, en les quals el predomini de la pedra és un segell característic.
L’alcalde, Pere Ticó, explica que moltes instal·lacions s’han fet sense els permisos corresponents, fruit del desconeixement o la urgència per mitigar la calor, la qual cosa ha motivat la necessitat de crear un marc normatiu clar. L’ordenança estableix que les unitats de climatització s’han d’ubicar als balcons o zones que no siguin visibles des de la via pública, prohibint expressament que s’instal·lin penjats sobre les façanes, per evitar l’impacte visual sobre el nucli urbà.
A més, el text inclou criteris tècnics i estètics per limitar la superfície de les màquines, garantir la integració de materials i colors que harmonitzin amb l’entorn, i assegurar que les instal·lacions no sobresurtin més enllà de les baranes dels balcons. Aquesta normativa també estableix restriccions pel que fa al soroll, obligant que els nivells sonors no superin els límits legals i que els líquids o gasos generats s’evacuïn de manera que no causin molèsties o riscos.
Per fomentar solucions sostenibles, l’ordenança prioritza la instal·lació d’equips de climatització de caràcter comunitari en lloc d’individual, a fi de minimitzar l’impacte sonor i visual, mentre s’optimitzen els recursos energètics disponibles. Val a destacar que aquesta regulació afecta no només les noves instal·lacions, sinó també totes les existents: aquells equips col·locats sense llicència han d’adaptar-se a la normativa en un termini màxim de dos anys, o s’enfrontaran a sancions que poden incloure multes i fins i tot ordres de retirada.