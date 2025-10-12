L'Hiopos Lleida fa història en guanyar el Barça en un Palau convertit en el Barris Nord
L'equip lleidatà s'emporta un nou triomf (86-91) en la segona jornada de l'ACB amb un Agada en mode MVP
L'Hiopos Lleida ha aconseguit una victòria històrica aquest diumenge al Palau Blaugrana després de derrotar el Barça per 86-91 en el partit corresponent a la segona jornada de la Lliga ACB de la temporada 2025-2026. Els lleidatans, liderats per un estel·lar Caleb Agada, han mostrat un gran encert exterior i han sabut resistir la pressió blaugrana en els moments decisius per emportar-se un triomf sense precedents.
El partit ha començat amb un domini inicial de l'equip visitant amb un parcial de 0-7 que ha obligat el Barça a reaccionar amb un contundent 12-0. Tanmateix, després d'un temps mort demanat per Gerard Encuentra, tècnic del Hiopos Lleida, els visitants han recuperat la iniciativa amb un gran encert des de la línia de tres punts, destacant les aportacions d'Agada i Batemon. El primer quart ha finalitzat 21-24, mostrant ja la igualtat que caracteritzaria el matx.
Domini lleidatà al segon quart
Durant el segon període, el Hiopos Lleida ha aconseguit la màxima diferència del partit arribant als 13 punts d'avantatge. Mikel Sanz i Melvin Ejim han brillat en atac, mentre que Shengelia intentava mantenir el Barça en el partit amb un perfecte 100% d'encert en tirs de dos punts. La reacció blaugrana als darrers minuts, amb Clyburn assumint responsabilitats, ha retallat distàncies però s'ha arribat al descans amb 43-48 favorable als visitants.
Remuntada blaugrana al tercer quart
A la represa, el Barça ha sortit amb major intensitat defensiva i ha aconseguit capgirar el marcador mitjançant un parcial de 8-0 (59-57) que ha obligat Gerard Encuentra a demanar temps mort. Shengelia ha continuat liderant l'anotació local, però la tensió ha pujat amb decisions arbitrals polèmiques que han provocat una tècnica a Joan Peñarroya, entrenador blaugrana. El quart ha finalitzat amb mínim avantatge pels locals (65-63) en un intercanvi constant de cistelles.
Un últim quart per a la història
L'inici del període decisiu ha estat marcat per l'expulsió de Gerard Encuentra després de rebre una segona tècnica en una controvertida decisió arbitral just després de donar instruccions en un temps mort. Malgrat aquest contratemps, el Hiopos Lleida ha iniciat amb un bon parcial gràcies als cinc punts de Golomán (65-68). Els minuts finals han estat d'infart, amb Caleb Agada exhibint-se en els moments més crítics i Diagne anotant els punts definitius per segellar una victòria històrica (81-85), la primera de l'equip lleidatà al Palau Blaugrana en tota la seva història.