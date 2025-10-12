CERTAMEN
VedellaTast despatxa més de 3.200 racions a Alcarràs
L’esdeveniment sobre la vedella es consolida en la cinquena edició. Les tapes s’esgoten en una jornada de gran afluència de públic
La cinquena edició del VedellaTast d’Alcarràs va registrar ahir una afluència elevada amb més de 3.275 racions de vedella servides i la totalitat de les tapes esgotades. La jornada va estar marcada per una gran afluència de públic després del trasllat de l’esdeveniment al Parc de la Via d’Alcarràs, un espai de 4.750 m2 que va facilitar un accés més còmode i va permetre un desplegament més gran d’activitats.
Els assistents van poder degustar una dotzena de tapes elaborades amb vedella de proximitat com fricandó, costella al vi, galtes amb parmentier, llengua o pulled beef. L’oferta gastronòmica es va completar amb quatre postres artesanes i amb vins i caves de la DO Costers del Segre, proporcionats pels cellers Analec, Boldú Viticultors, Coster del Sió i Matallonga. L’esdeveniment va oferir juntament amb la proposta culinària una àmplia programació lúdica i cultural que va incloure un showcooking en què Gessamí Caramés va cuinar una costella de vedella a baixa temperatura.
“És un producte de primera categoria fet des de casa i que avui ha pogut disfrutar tota la gent que s’ha atansat al VedellaTast”, va dir Carles Ribot, president d’ARB (Associació de Ramaders de Boví de Carn d’Alcarràs).