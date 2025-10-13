CELEBRACIONS
La Fira del Mostillo omple Llimiana de visitants
La Fira del Mostillo va omplir de visitants Llimiana durant el matí d’ahir. Les activitats van començar a primera hora amb un esmorzar popular a base de llonganissa i mongetes, en què van participar centenars de persones. Posteriorment es va celebrar la inauguració oficial, a càrrec del subdirector de SEGRE Joan Martí Alegret, i a les 12.00 va tenir lloc la degustació de plats elaborats amb mostillo, així com del mateix mostillo, les postres dolces fetes amb most, farina i nous que dona nom a la fira. També hi va haver la tradicional trobada de forjadors i una visita guiada a totes les escultures de forja que s’han instal·lat en els últims anys. La fira va comptar amb prop de 40 paradistes, bona part de productes de proximitat del Pallars i del Pirineu, com oli, formatges, mel, sabons o perfums artesanals.