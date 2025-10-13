La Fira del Torró tanca amb més vendes i les aules gairebé al complet
Els torrons clàssics, els més venuts tot i que les novetats guanyen terreny. Èxit de l’aposta familiar i la Fira de l’Ametlla de Vilagrassa s’emporta el Torronaire d’Honor
La 36 edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d’Agramunt ha estat un èxit rotund. La directora del certamen, Tamara Lombardo, va fer ahir un balanç “molt positiu” per la gran afluència de visitants, especialment, dissabte a la tarda i ahir al migdia. Els torronaires també van afirmar que van registrar moltes vendes, més fins i tot que en la passada edició, que va ser de rècord.
Pel que fa a les aules del Gust, el Tast i la Xocolata i el Vi, dissabte van penjar el cartell de complet en totes les sessions com també ho van fer ahir les dos últimes mentre que la del Gust va estar al 60% del seu aforament (el més ampli, amb un centenar de places) en dos sessions. Lombardo va destacar que “l’aposta per programar activitats en diferents espais del poble ha fet que els visitants s’hagin dispersat evitant grans aglomeracions que poden arribar a ser molestes per seleccionar els productes i fer les compres”. També va valorar “molt positivament” els quatre espectacles d’animació infantil programats a la plaça del Mercat que s’ha consolidat com l’espai familiar amb els jocs gegants de fusta.
Novetats
Els torronaires van reconèixer que els torrons clàssics van tornar a ser els més venuts encara que van coincidir en què el públic també aposta cada vegada més per assaborir les novetats. En aquest sentit, una de les estrelles del certamen va ser el torró de Nocilla, una proposta de Torrons Vicens, que durant els dos dies del certamen va lluir amb una barra gegant de 8 metres i un pes de 500 kg. També van tenir demanda els torrons de xocolate Dubai, el de llet merengada i el de rosco de vi (no de tortell de vi, com vam publicar ahir en aquestes pàgines per error).
Quant al preu dels torrons, s’ha incrementat un 5% respecte a l’any passat per l’augment del cost de la matèria primera, en especial de l’ametlla i l’avellana.
Un dels últims actes del certamen va ser la proclamació del XXIV Torronaire d’Honor, títol que entreguen els Menestrals del Torró d’Agramunt i que en aquesta ocasió va recaure en la Fira de l’Ametlla de Vilagrassa per la seua difusió de la principal matèria primera del torró i per la seua col·laboració amb la fira d’Agramunt. Així mateix, el certamen va rebre ahir la visita del secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, que va destacar la potència de la Fira del Torró i la capacitat dels torronaires per desestacionalitzar aquest producte.