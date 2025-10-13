Més de 2.000 persones a Lo Memefest
Tàrrega, capital de l’humor amb 14 activitats. La Nit dels Monòlegs i Modgi pengen el cartell de complet
Més de 2.000 persones han disfrutat de la setena edició de Lo Memefest, el festival d’humor de Ponent que s’ha celebrat a Tàrrega entre dimarts i dissabte passat. L’Associació Agrat, organitzadora del festival, ha valorat molt positivament aquesta edició, que “ha registrat un nou èxit de públic i que ha ofert una gran varietat de registres i una programació per a tots els gustos”.
L’Espai MerCAT va tenir un ple absolut dissabte en la Nit dels Monòlegs amb Josep Català, Núria Soler, Àlex Martínez Vidal, Indicatiu, Miquel Ramon i Bárbara Martínez del Hoyo i la Memefesta amb Cool Nenas, Ruïnosa i les strippers de Rahola i PD Freak&Do; Modgi va penjar el cartell d’entrades esgotades (500) divendres al Teatre Ateneu, i es va registrar una destacada afluència de públic (uns setanta espectadors) a la projecció dels tres capítols de The Office als Cinemes Majèstic.
La resta de propostes gratuïtes també van ser molt ben rebudes com l’exposició Caricaturistes de profesió, que estarà oberta a la Sala Marsà fins al 19 d’octubre, i la posterior xarrada d’humor gràfic amb cinc especialistes en la matèria com KAP, Maria Picassó, Ivan Mata, Ernesto Priego Martín i David G. Vivancos.
El xou Improssibles organitzat amb Cruma va tenir dimecres una gran afluència amb més d’un centenar d’espectadors a l’Espai MerCAT en una divertida nit d’improvisacions protagonitzada per nou intèrprets locals que van participar, prèviament, en un curs a càrrec del professor Oriol Vázquez.
Dijous, més de 300 alumnes de 4t d’ESO, UEC i PFI dels instituts de Tàrrega van seguir amb gran interès l’obra de teatre Divina de la mort de cia. Facòf, sobre violències estètiques, en una acció conjunta amb Quàlia, Ocell de Foc Ponent i el Pla Educatiu d’Entorn de l’ajuntament de Tàrrega.
A la nit, una cinquantena de joves van participar en el primer saló Mem a La Soll i més d’un centenar de persones van omplir el local de la Societat Ateneu durant el xou Actes de presència amb Norbert Palazón i Àlex Vila.
Divendres, Godai Garcia va presentar el llibre Coses que creixen amb la il·lustradora Bruna Dinarès davant d’una quarantena d’assistents, i el sopar McTrepat va comptar amb la presència dels 140 Memecenes que col·laboren amb el festival.
Sobre humor i literatura
Un dels actes més il·lustrats va tenir lloc dissabte amb la tertúlia vermut sobre humor i literatura amb Empar Moliner, Uriol Gilibets, Ramon Pardina, Carlota Rubio i Marina Rúbies.
Per la seua banda, l’Associació Agrat, organitzadora de Lo Memefest, fa una valoració molt positiva de la qualitat del festival, que s’ha convertit en un dels certàmens de referència de l’humor al país. Així, l’organització vol agrair la tasca de tots els col·laboradors, artistes, tècnics, voluntaris i mecenes que han fet possible l’èxit un any més.
Així mateix, val a dir que Lo Memefest compta amb el suport de l’ajuntament de Tàrrega i l’IEI.