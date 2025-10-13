Mor un veí de Menàrguens de 56 anys atropellat a l'A-14 a Almenar
L'accident es va produir aquest diumenge al vespre
Un vianant va morir aquest diumenge al vespre en ser atropellat per un turisme a l'autovia A-14 a Almenar. Segons el Servei Català de Trànsit, l'avís de l'atropellament es va produir a les 20.52 des del punt quilomètric 14,9. La víctima mortal és un veí Menàrguens de 56 anys.
Arran del sinistre, es van activar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i tres unitats l’equip de suport psicològic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).