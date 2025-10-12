Obre una nova botiga a l'Eix Comercial de Lleida: Casa del Libro aterra al local històric on hi havia una cadena de roba
A l'edifici al costat de la Paeria, de la mà de Planeta
La cadena de llibreries més gran d’Espanya, Casa del Libro, del grup Planeta, projecta obrir ben aviat un establiment a l’Eix Comercial de Lleida. Després d’examinar diversos locals, l’elegit és el que ocupava fins fa pocs mesos la marca de roba Benetton, al número 14 de la plaça Paeria, al costat del mateix ajuntament. Ja hi ha cartells a la façana creant expectativa: “Hola Lleida, una nova marca arriba aquí” i “El compte enrere ha començat. Fem cultura. Fem comerç”.
Al principi hi va haver algunes reticències pel fet que la façana no es pot tocar –per exemple, per ampliar les entrades– al tractar-se de l’edifici històric de l’antiga Banca Llorens, catalogat per la Paeria.
Casa del Libro, la botiga principal del qual va obrir a Madrid el 1923, va passar a formar part del grup Planeta el 1992 i, set anys després, va iniciar la seua expansió per tot el país, on ja compta amb més de setanta establiments. A Catalunya, el de Lleida serà el tercer després de Barcelona i Tarragona. Aquesta operació arriba poc més d’un any després de la venda de la històrica llibreria-papereria Caselles, en ple carrer Major, a la cadena barcelonina Bookish. Aquella venda es va materialitzar amb una sèrie de condicions, com la conservació de la marca Caselles, tot un emblema a l’Eix Comercial des de la seua obertura al carrer Major als anys 30 del segle passat.
Tercera llibreria en 3 anys
Aquest nou projecte de Casa del Libro suposarà la tercera obertura d’una llibreria a Lleida en els últims cinc anys. El desembre del 2020 va obrir a Cappont la irreductible, de la mà de Joan Roure i Raquel Fontecha. I tot just uns mesos després, el març del 2021, va arrancar La Fatal, al carrer Vallcalent, amb els germans Jordi i Ramon Souto al capdavant.
Precisament, el proper dia 23, La Fatal presentarà en la Llotja el seu nou projecte editorial, el segell Eclecta, fent així un pas més en la indústria del llibre. Val a recordar un altre desembarcament a Lleida fa dos dècades d’una firma del grup Planeta, que no va arrelar. Utòpics de lleure i cultura (llibreria, música, cine, informàtica, jocs d’ordinador, telefonia...) va obrir en un local del carrer Magdalena el novembre del 2003, però va tancar el març del 2005 al no complir-se les expectatives econòmiques.