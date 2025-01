Tanca una històrica botiga de roba de l’Eix Comercial de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La botiga de la marca Benetton ubicada a la plaça Paeria, l’única de la ciutat de Lleida, està en liquidació fins dissabte vinent dia 25, quan abaixarà la persiana definitivament. La firma italiana està sumida en una crisi i preveu tancar múltiples establiments en tot l’Estat.

Fruit de l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) que ha posat en marxa, Benetton acomiadarà a Espanya 169 treballadors –el 24% de la seua plantilla– i tancarà 31 de les gairebé 300 botigues que té al llarg del territori espanyol. Segons el sindicat UGT, la cadena italiana al·lega causes econòmiques, organitzatives i productives per dur a terme l’ERO

Altres tancaments

Durant 2024 van tancar altres establiments històrics a la ciutat de Lleida. És el cas de la botiga La Festa, al carrer Príncep de Viana, que va abaixar la persiana després de més de 50 anys oferint centenars de models de disfresses i múltiples articles de festa i regal, així com de pirotècnia. La raó del tancament va ser la jubilació del propietari i la falta de relleu per continuar el negoci que fundar-vos els seus pares.

Un altre tancament històric l’any passat va ser de la botiga musical Sounder’s després de 54 anys d’activitat. Es tractava d’un negoci familiar que va obrir el 1970 Simón Parramona, a qui va agafar el relleu el seu fill, Agustí, i que fins l’estiu passat estava gestionat ja pel seu net, Xavier, la tercera generació familiar.

La llibreria Caselles va canviar de mans

Una altra notícia destacada de 2024 a l’Eix Comercial de Lleida va ser la compra de la històrica llibreria Caselles per part de la cadena Bookish. No obstant, la llibreria no ha canviat d’identitat de marca malgrat el canvi de propietaris. I és que la llibreria Caselles és tot un emblema del carrer Major de Lleida.