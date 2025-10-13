Nous treballs a la casa d’Avraham Xalom
Intervenció de 76.265 euros per consolidar aquest patrimoni singular de l’època medieval que se centrarà a preservar i protegir els espais interiors de l’immoble
L’ajuntament de Tàrrega ha adjudicat l’execució de la conservació i el manteniment dels espais interiors de la casa d’Avraham Xalom, l’immoble del metge i filòsof jueu, que permet recordar com era la vida, a l’antic call a l’època medieval.
El 2022 es va iniciar la restauració amb un acurat procés d’adequació i museïtzació que ara es completarà amb una intervenció específica per preservar i protegir millor els espais interiors com parets, sostres i altres elements.
L’actuació anirà a càrrec de l’empresa especialitzada Arcovaleno Restauro SL amb un pressupost de 76.265,96 euros. Part de les obres són finançades per la conselleria de Cultura. Els treballs tenen per objectiu garantir l’estabilització dels diferents materials constitutius i millorar la unitat estètica de l’interior de l’edifici. Així, s’eliminaran materials inadequats com, per exemple, morters moderns que es van incorporar posteriorment i que no encaixen amb l’època medieval de la construcció.
A més, es farà una neteja acurada d’algunes superfícies que s’han danyat pel pas del temps, es realitzarà un tractament de la fusta i es consolidaran alguns murs i parets per garantir el bon funcionament de la casa. Finalment, es farà una reintegració cromàtica per aconseguir la uniformitat estètica del conjunt. El termini d’execució de les obres, que començaran en unes setmanes, és de quatre mesos.
Una casa singular
La singularitat d’aquesta casa rau en el fet que s’ha pogut conservar d’una forma excepcional bona part de l’estructura medieval. Així, Xalom i la seua família van residir-hi fins a l’any 1492, quan van haver d’exiliar-se pel decret d’expulsió dels Reis Catòlics.