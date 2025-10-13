Tercer curs de l’Aula d’Extensió Universitària amb 118 alumnes
Jordi Borda inaugura el curs 2025/2026
L’Aula d’Extensió Universitària de Castellserà va iniciar la setmana passada el tercer curs amb un total de 118 alumnes. La conferència inaugural va ser a càrrec de Jordi Borda, director de Catalunya Ràdio i natural de Castellserà, que va reflexionar sobre el periodisme versus la desinformació. L’alcalde, Marcel Pujol, va afirmar que es tracta d’una AEU totalment consolidada amb “més del 10% de la població del municipi inscrita”, fet que demostra que genera interès.
Per a aquest curs, ha programat dotze xarrades, un concert de fi de curs a càrrec de la Banda Municipal de Bellpuig i la Coral Flors d’Urgell de Castellserà i una sortida per descobrir la Barcelona maçònica. Entre els ponents que passaran aquest curs per la sala d’actes de la Panera, que s’allargarà fins al juny amb sessions, destaca la pediatra d’Agramunt Margaret Creus, que parlarà de cap a on va la medicina, i la doctora en Ciències Ambientals Laura Calvet, que tractarà sobre l’ecologia política i els conflictes ambientals.
La pròxima xarrada serà el dia 30 d’aquest mes.