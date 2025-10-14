SEGRE

Estopanyà dedica una jota a la verge del Pilar

El cor d’Estopanyà va interpretar la nova jota diumenge coincidint amb la festa del Pilar.

REDACCIÓ

El cor d’Estopanyà va estrenar el cap de setmana una jota dedicada a la verge del Pilar, coincidint amb l’onomàstica i amb la celebració de la fira anual de la localitat. El cor ha escrit i musicat el tema i l’ha titulat La jota de Pilar, que va interpretar amb l’acompanyament de músics en directe: Miquel Hortigüela, professor de música de Lleida; Miquel Bové, del Vendrell; David Gimeno, del grup Ipsos de Binèfar, que ha compost precisament la música de la jota; Juan Oriach (al baix), del grup Eje Berlín i també de Binèfar; i Joaquín Gracia, procedent de Benavarri, component del grup dels Gaiteros de Benavarri i Graus i especialista en la bandúrria. Tots van interpretar en directe totes les cançons de la missa celebrada en honor a la verge i van rebre els aplaudiments de les persones que van assistir a la litúrgia.

