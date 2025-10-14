Estopanyà dedica una jota a la verge del Pilar
El cor d’Estopanyà va estrenar el cap de setmana una jota dedicada a la verge del Pilar, coincidint amb l’onomàstica i amb la celebració de la fira anual de la localitat. El cor ha escrit i musicat el tema i l’ha titulat La jota de Pilar, que va interpretar amb l’acompanyament de músics en directe: Miquel Hortigüela, professor de música de Lleida; Miquel Bové, del Vendrell; David Gimeno, del grup Ipsos de Binèfar, que ha compost precisament la música de la jota; Juan Oriach (al baix), del grup Eje Berlín i també de Binèfar; i Joaquín Gracia, procedent de Benavarri, component del grup dels Gaiteros de Benavarri i Graus i especialista en la bandúrria. Tots van interpretar en directe totes les cançons de la missa celebrada en honor a la verge i van rebre els aplaudiments de les persones que van assistir a la litúrgia.