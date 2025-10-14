Impulsen un pla per frenar l’augment de la població a Andorra
El país vetarà negocis que necessitin gran quantitat de mà d’obra poc qualificada
El govern d’Andorra ha posat en marxa un pla ambiciós per frenar el creixement demogràfic desbocat que amenaça la qualitat de vida al Principat, amb una novetat legislativa que permetrà vetar l’obertura de nous negocis que requereixin una gran quantitat de mà d’obra poc qualificada. La iniciativa, presentada la setmana passada per la ministra de Presidència, Conxita Marsol, s’emmarca en un paquet de mesures per aconseguir un “creixement sostenible”, en un context en el qual la població ha superat els 88.000 habitants i la immigració massiva satura serveis com la sanitat, l’educació i l’habitatge a banda i banda de frontera.
La llei, que es tramitarà al Consell General andorrà durant les properes setmanes, facultarà l’executiu per denegar permisos administratius a projectes en sectors com grans magatzems, hostaleria o restauració, que tradicionalment depenen d’un alt volum de treballadors immigrants amb perfils poc especialitzats. Aquesta mesura s’afegeix a la reducció dràstica de les quotes d’immigració, que han passat de 2.709 el 2023 a només 900 el 2025.
El debat sobre el control de la immigració no és nou a Andorra, on el boom econòmic postpandèmia ha anat acompanyat d’un increment exponencial de la població, passant dels 79.000 habitants el 2020 a més de 88.000 actualment. Sectors com el comerç i el turisme, que representin prop del 30% del PIB, han estat els principals motors d’aquest creixement, però també els que més mà d’obra importada requereixen.
Negocis d’alt valor
La patronal, representada per la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), dona suport a la iniciativa de l’executiu andorrà i coincideix en el fet que cal ser “més selectius” i promoure negocis d’alt valor afegit, com la tecnologia o el turisme experiencial, en lloc de “grans superfícies o hotels de baixa qualitat”.
En matèria d’immigració es regula el permís de treball en origen, amb autoritzacions que seran superiors als sis mesos actuals, i que hauran de tornar al seu país una vegada acabat el contracte. La Unió Hotelera va sol·licitar ahir agilitzar aquesta ampliació per pal·liar la falta de mà d’obra aquest hivern.
El reglament Entry-Exit no altera el control de la Farga
L’entrada en vigor des de diumenge en l’aplicació del nou sistema europeu d’entrades i sortides (Reglament Entry-Exit System) no altera, de moment, els controls dels passos fronterers d’Andorra. Els països amb fronteres exteriors de l’espai Schengen, com França i Espanya, han de començar a aplicar aquest reglament en alguns dels seus punts fronterers i anar ampliant les zones d’aplicació fins a cobrir, d’aquí a sis mesos, la totalitat de les seues fronteres exteriors. El mateix reglament eximeix d’aquests controls els andorrans i els residents nacionals de la UE. Malgrat això, el Govern andorrà ha informat que la seua aplicació podria afectar les fronteres andorranes si s’aplica de forma rigorosa. Per això, Andorra i Brussel·les negocien des de fa temps un acord específic per modular-ne l’aplicació, un acord que també implica una negociació amb Espanya i França.