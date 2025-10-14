La mare del jove mort a punyalades a Tàrrega recull milers de firmes per revisar la Llei del Menor: “l’assassí del meu fill tenia 17 anys”
En menys d’una setmana, més de 30.000 persones han recolzat la seua iniciativa a Change.org
Una mare lleidatana ha aconseguit reunir més de 30.000 firmes en tot just sis dies a través de la plataforma Change.org per sol·licitar una revisió urgent de la Llei del Menor. La campanya sorgeix després del tràgic assassinat del seu fill de 18 anys, veí de Vilagrasa, qui va ser apunyalat el passat 21 d’agost per un menor de 17 anys a la localitat de Tàrrega. La víctima va ser traslladada a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va morir hores després.
La mare del jove mort ha expressat el seu dolor i indignació davant de la situació legal actual: "El passat 21 d’agost del 2025, la nostra vida va canviar per complet. El nostre fill de 18 anys va ser assassinat per un menor de 17 anys, deixant un buit i un dolor inexplicable en les nostres vides." En la seua petició, destaca que l’actual legislació no reflecteix la gravetat de certs delictes comesos per menors que, segons les seues paraules, "actuen amb una maduresa aterridora".
"Ens resulta incomprensible que actes tan atroços, com l’ús d’armes blanques o les violacions, no siguin considerats amb la serietat que mereixen a causa de l’edat de l’ofensor", afegeix la impulsora de la iniciativa. La seua proposta advoca per una avaluació de les accions, no només de l’edat, a l’hora de determinar les conseqüències legals per als infractors.
El cas que va desencadenar la petició
Els fets van ocórrer a l’una de la matinada del 21 d’agost, a l’entrada del portal d’un bloc situat en el número 89 del carrer Sant Pelegrí de Tàrrega. Durant una baralla, el menor va agredir la víctima amb una arma blanca, provocant-lo ferides que resultarien mortals. Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local van detenir el presumpte autor, un jove de 17 anys.
Després de la detenció, el jutjat de guàrdia de Lleida va decretar la mesura d’internament en règim tancat per al menor. Actualment, la causa roman oberta per un delicte d’homicidi, mentre la família de la víctima impulsa la seua campanya per endurir les conseqüències penals.
Arguments per a la reforma legal
En la seua petició a Change.org, la mare assenyala que casos com el seu "lamentablement, no són aïllats". Segons exposa, cada vegada més famílies es veuen afectades per crims comesos per menors que, coneixedors del marc legal actual, saben que no s’enfrontaran a penes considerades adequades per les víctimes.
"Això crea un entorn on la falta de sancions severes podria incentivar el comportament delictiu entre els joves", argumenta la mare, que fa una crida a les autoritats i al sistema judicial per instar a una revisió exhaustiva de la llei. El seu objectiu és que es consideri principalment la gravetat del delicte comès i no només l’edat de l’infractor.