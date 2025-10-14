Una mina de mestres i metges
Els graus dirigits a l’ensenyament i a la salut pública són els més freqüents entre els universitaris de Mequinensa. Un de cada tres estudiants opta per anar a la UdL
Els graus vinculats a l’ensenyament suposen una clara majoria entre els estudis universitaris que cursen els joves de Mequinensa, segons indica el recompte de les beques de la Fundació Joaquín Torres, creada el 1993 per ajudar econòmicament en els seus estudis els joves universitaris de la localitat. Les beques han arribat aquest any a la trentena edició amb vint-i-vuit beneficiaris i una dotació de 25.000 euros que ha permès elevar les aportacions fins als 850 euros, 250 més que l’any anterior.
El balanç de les 150 beques que ha concedit en els últims cinc anys la fundació, en ocasions als mateixos alumnes en diversos cursos de la seua carrera, mostra un clar predomini dels estudis relacionats amb l’ensenyament, amb 30 (una de cada cinc), que es reparteixen entre les setze de Primària, les dotze d’Infantil i les dos de Primària Dual.
Els següents estudis són, per nombre, els relacionats amb la salut, com els de Medicina (9), els d’Infermeria (9) i els de Fisioteràpia (6), i els d’Enginyeria (17), en aquest cas amb set branques: Mecànica (7), Informàtica (2), Industrial (2), Electrònica (2), Tecnològica (2), Química (1) i Aeroespacial (1).
El llistat, que revela l’elevada taxa d’universitaris en una població en la qual les quintes tenen una mitjana de 25 integrants, es completa amb una trentena més de carreres de les quals només dos, Dret i Publicitat i Relacions Públiques, han donat accés a la beca en almenys cinc ocasions.
Pel que fa a les universitats en què cursen els seus estudis els estudiants de Mequinensa, el gruix es concentra a la UdL, amb 48 de les 150 beques, pràcticament un terç del total i molt per sobre de la de Saragossa, que en suma 31 en l’últim curs. La capital aragonesa es veu superada també per Barcelona com a destinació universitària amb 36 cursos becats: tretze a la Central, deu a l’Autònoma, sis a la Pompeu Fabra, quatre a la Ramon Llull i tres a la Politècnica.
La fundació va ser creada a mitjans dels anys 90 amb el llegat de cent milions de pessetes (601.000 euros) que va deixar l’editor originari de la localitat que li dona nom i amb l’únic objectiu de becar els estudis dels universitaris de Mequinensa.
Joaquín Torres va posar dos condicions per crear la fundació. Una era la finalitat i, l’altra, la composició; havia de tenir sis membres: l’alcalde i representants de la família del fundador, dels empresaris, dels treballadors, dels jubilats i dels mestres de Primària.
“Hem pres les mesures necessàries perquè situacions com les viscudes no es repeteixin”, va assenyalar l’alcalde de Mequinensa, Antonio Sanjuán, en l’acte d’entrega. L’ajuntament s’havia vist obligat en els últims anys a augmentar les aportacions davant de la negativa d’algunes empreses a participar en el programa.