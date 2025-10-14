SUCCESSOS
Mor un vianant atropellat per un turisme a l’A-14 a Almenar
La víctima és un veí de Menàrguens de 56 anys. El sinistre es va produir a les 20.52 hores de diumenge a l’autovia i els Mossos investiguen les causes
Un veí de Menàrguens de 56 anys va morir diumenge a la nit al ser atropellat a l’autovia A-14 al seu pas per Almenar, segons va informar ahir el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d’Esquadra van rebre a les 20.52 hores l’avís d’un accident al quilòmetre 14,9 de l’A-14. Per causes que s’investiguen, un turisme va atropellar mortalment un vianant. La víctima és L.U., de 56 anys i veí de Menàrguens.
Al lloc del sinistre van acudir quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i tres de l’equip de suport psicològic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). L’Àrea Regional de Trànsit dels Mossos a Lleida s’ha fet càrrec de la investigació. Val a recordar que els vianants tenen prohibida la circulació per les autovies i les autopistes.
Un total de 25 persones han mort en accidents de trànsit en el que portem d’any a Lleida, quatre més que en el mateix període de l’any passat. A més, el de diumenge és el segon sinistre mortal de l’octubre després del que hi va haver el passat dia 5 a l’L-303 a Oliola. Va morir un veí d’Andorra de 36 anys i els Mossos van arrestar un dels conductors implicats en el sinistre per donar positiu en les proves d’alcoholèmia i drogues, i està acusat d’un delicte d’homicidi per imprudència greu.
A nivell de Catalunya, un total de 120 persones han perdut la vida en accidents a les vies interurbanes, segons Trànsit. Gairebé el 45% d’aquestes morts corresponen a col·lectius vulnerables (motoristes, vianants i ciclistes). Setembre es va tancar amb 15 víctimes mortals, gairebé el doble que en el mateix període del 2024.
D’altra banda, ahir hi va haver un ferit en un sinistre entre un cotxe i una grua a l’Ll-11 a Lleida i dos turismes i un camió van xocar a l’A-2 a Cervera, la qual cosa va generar retencions.