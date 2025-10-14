El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici s'ampliarà en 2.000 hectàrees
Ho han anunciat avui durant l'acte de celebració dels 70 anys del Parc. De les 2.000 hectàrees, cap a la Torre de Capdella, 1.500 seran estrictament del Parc Nacional i 500 seran àrees perifèriques
El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici ha celebrat aquest dimarts el seu 70è aniversari amb l'anunci que augmentarà en 2.000 hectàrees. Així ho han explicat tant Jordi Sargatal, secretari de Transició Ecològica del Govern de la Generalitat, com Lluís Florit, director del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, davant els directors i responsables de la resta de Parcs Nacionals de tot l'Estat.
En concret, s'ampliarà en un total de 2.000 hectàrees repartides en 1.500 que seran part totalment del Parc Nacional i unes altres 500 que formaran part de la perifèria. Aquest detall és important, ja que el terreny que forma part oficialment del Parc Nacional té més protecció que la perifèria. Tot el terreny que agafarà el Parc anirà cap a la Vall Fosca, concretament, al municipi de la Torre de Capdella.
"Arrel d'una proposta del patronat, internament i conjuntament amb el servei de planificació estem treballant per ampliar el Parc 2.000 hectàrees", ha explicat Florit. Aquesta ampliació se sumarà a les més de 40.000 hectàrees que ja té el parc (unes 14.000 de nucli). Florit s'ha mostrat molt satisfet dels nous terrenys que tindran perquè "es tracta d'un espai ple d'estanys i és una zona que ens interessa perquè són hàbitats que ampliem".
Els processos d'ampliació estan en una fase inicial, de treball intern, però ara per ara hi ha el consens de totes les institucions.
Les concessions elèctriques, el repte a futur
Sargatal ha explicat que el parc encara ara un repte clau de futur: el final de les concessions hidroelèctriques que operen dins el seu àmbit. Les primeres caducaran el 2028, a les zones d’Espot i Lladres, seguides per les de Sant Maurici i Ribera de Caldes.
“El nostre Pla Rector ja estableix que les concessions no podran renovar-se. Ara treballem en definir el futur de les instal·lacions i com restaurar els espais afectats”, ha detallat Florit.
El Govern i el Patronat han iniciat una anàlisi tècnica i ambiental per valorar les alternatives de gestió després de l’expiració de les concessions, en línia amb la nova normativa europea de restauració de la naturalesa. Sargatal ha subratllat que l’objectiu és “compatibilitzar la recuperació ecològica amb el manteniment dels paisatges emblemàtics, com l'Estany de Sant Maurici, integrant les solucions amb diàleg amb el territori”.