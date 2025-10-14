La Seu opta a 9 milions per recuperar el centre històric
Presenta un projecte per al Pla de Barris i vol convertir-lo en un “lloc viu”. Actuacions per 13 milions des de Pau Claris al Camí de Sota Palau
La junta de govern local de l’ajuntament de la Seu va acordar ahir presentar la sol·licitud a la convocatòria del Pla de Barris 2025-2030 que el govern de la Generalitat ha tornat a convocar. Es tracta d’un projecte integral i transversal ambiciós de dinamització i recuperació de tot el centre de la capital de l’Alt Urgell i que contempla actuacions urbanístiques i socials a desenvolupar durant els pròxims quatre anys amb una inversió de prop de 13 milions d’euros, dels quals el consistori espera obtenir una subvenció de 9 milions d’euros.
L’ajuntament va detallar els objectius del pla per dinamitzar el centre de la ciutat i “fer-ne un lloc viu”. El primer dels eixos se centra en l’habitatge i l’equip de govern proposa un “pla d’ajuts” per a la rehabilitació d’immobles centrats a millorar l’accessibilitat, l’habitabilitat i l’estalvi energètic. El segon aposta per la dinamització del comerç i de les activitats econòmiques a través d’un pla d’ajuts per a la seua modernització.
El tercer eix del pla se centra a “reforçar la institucionalització del centre històric” amb la presència dels departaments de la Generalitat al Pirineu. El consistori proposa traslladar els serveis administratius existents fins a “edificis propis al cor del centre històric, carrer Canonges i Pati Palau”. “Busquem que hi hagi més equipaments que assegurin la mobilitat transversal de persones”, van indicar.
El quart eix del pla proposa la transformació urbana de l’eix central de la ciutat, avinguda Pau Claris i plaça Catalunya com a “porta d’entrada del centre històric”. El pla també destaca que la inclusió social “és l’eix vertebrador de les propostes a presentar”.
L’alcalde, Joan Barrera, va apostar perquè “la Seu del 2030 sigui una ciutat més viva, més cohesionada i més preparada per afrontar els reptes de present i futur”.
Participació ciutadana
L’ajuntament va explicar que els últims mesos ha portat a terme un procés de participació ciutadana “per escoltar les inquietuds de tots els col·lectius vinculats al centre històric”. En total han fet, va assegurar, més de deu reunions amb les entitats ciutadanes.