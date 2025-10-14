Suspenen llicències per a l’obertura de sales de jocs
El ple ho aprova per unanimitat mentre modifiquen el PGOU
L’ajuntament de la Seu ha acordat suspendre la tramitació de llicències d’activitat per a salons de joc al municipi. Aquest és el primer pas, aprovat ahir per unanimitat de tots els grups en el ple celebrat (Compromís, Junts, ERC i la CUP), per regular la instal·lació d’aquest tipus de sales a la capital de l’Alt Urgell. La mesura arriba després de l’intent de Cirsa d’instal·lar-se a la ciutat i obrir la primera sala d’apostes de la Seu. El projecte, que va sortir a la llum al setembre, va xocar amb l’oposició de veïns i entitats, que temien que fomentés la ludopatia i generés conflictes. La multinacional del joc va anunciar al cap de pocs dies que desistia d’instal·lar-se a la ciutat.
L’alcalde, Joan Barrera, va explicar que la suspensió de les llicències s’allargarà un màxim d’un any, mentre els tècnics preparen la modificació del PGOU. “Malgrat que no ens agradi, no podem prohibir la instal·lació d’aquest tipus de locals però sí que podem limitar les zones en les quals es poden ubicar”, va dir. “Vetarem qualsevol ubicació pròxima a centres educatius i a zones sensibles de la ciutat”, va asseverar.
El ple va aprovar també, amb el vot favorable de la CUP, la modificació de l’ordenança fiscal de l’IBI, que s’incrementarà un 2,7%, a raó de la pujada de l’IPC a Espanya. Junts i ERC van votar-hi en contra al considerar l’increment “desmesurat”. També va tirar endavant una moció de Junts perquè l’equip de govern recuperi “de manera immediata” les subvencions als clubs esportius. El portaveu, Jordi Fàbrega, va dir que els ajuts no es convoquen des de l’any 2022 i va instar el consistori a “resoldre els pagaments dels anys 2020, 2021 i 2022”, que sumen 30.000 euros. L’alcalde va assenyalar que esperen tornar a convocar-los “abans que acabi l’any” i que “en el moment en què es convoquin intentarem satisfer la quantitat més gran possible dels ajuts pendents”.