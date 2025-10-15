Castellnou i Vilanova exhibeixen patrimoni
Visites per descobrir edificis com l’església o el Casal del Metge. Jornades d’Estudis de Mascançà, dissabte vinent
El Pla d’Urgell va viure un cap de setmana ple d’activitats culturals en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni, amb propostes destacades a Castellnou de Seana i Vilanova de Bellpuig que van posar en relleu la riquesa històrica i artística de la comarca. A Castellnou de Seana, els participants van gaudir d’un matí que va permetre redescobrir espais com l’església de Sant Joan Baptista o l’edifici consistorial, sota la guia dels historiadors Joan Yeguas i Josep Maria Cabau. La iniciativa, organitzada pel Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, es va tancar amb l’obertura de la Casa del Metge, un espai destinat a serveis i activitats culturals.
D’altra banda, a Vilanova de Bellpuig la historiadora Alba Blanch Font va conduir una visita guiada centrada en l’església. Blanch va detallar les diferents fases constructives del temple, des del segle XII fins a l’actualitat, destacant el retaule gòtic de la Verge del Lliri, una peça del segle XV estudiada per l’historiador Alberto Velasco.
L’activitat també va incloure una exposició de fotografies històriques que repassaven l’evolució de l’església durant els últims cent anys.
Jornades d’Estudis
El municipi de Castellnou de Seana tornarà a ser un dels epicentres de la cultura comarcal amb la celebració de les setzenes Jornades d’Estudis sobre el Pla d’Urgell, organitzades per Mascançà.Durant la jornada matinal, prevista per a dissabte vinent al matí, quinze investigadors de tot Catalunya presentaran tretze estudis sobre temes tan diversos com la història, l’arquitectura, la genealogia, la biologia, l’ensenyament o la literatura.Les jornades començaran a les nou del matí al Casalet amb la ponència inaugural del periodista Jordi Bonilla, dedicada a l’anàlisi de la programació musical al Pla d’Urgell. Entre les comunicacions destaquen les aportacions de l’historiador Joan Yeguas sobre l’art i l’arquitectura de Castellnou, municipi que acull enguany aquesta iniciativa.