JUSTÍCIA
La mare del jove assassinat a Tàrrega demana revisar la Llei del Menor
Impulsa una recollida de firmes que ja compta amb més de 42.000 suports. Vol que l’homicida, de 17 anys, compleixi una condemna més dura i ingressi a la presó
La família del jove de 18 anys que va morir apunyalat a Tàrrega l’agost passat per un menor de 17 anys ha iniciat una petició a Change.org que ja compta amb més de 42.000 firmes. Reclama canvis en la Llei del Menor per imposar penes més severes en delictes greus. “Si una persona amb 16 o 17 anys és capaç de matar, agredir amb arma blanca o violar està demostrant que és adulta i ha d’assumir les conseqüències dels seus actes, de manera que reivindico que sigui condemnada a la mateixa pena que un adult ingressant a presó, però en un mòdul específic”, argumenta la mare de la víctima mortal, Silvia Guerrero. “Al Juan no li agradaven les injustícies, i ara volem que se li faci justícia”, comenta la seua mare, que reconeix que “és tot molt complicat perquè la vida segueix, però des d’aquell dia voldria estar desconnectada del món, malgrat que no puc perquè tinc quatre fills més” afegeix.
Actualment, la Llei del Menor a Espanya estableix un règim especial per als infractors menors de 18 anys, que en molts casos evita penes severes malgrat que cometen delictes extremadament greus. La mare del Juan, que viu a Vilagrassa, reclama que “la llei s’adapti a la gravetat del delicte, no només a l’edat de l’agressor”.
La víctima era coneguda per ser un jove pacífic, allunyat de conflictes. Una “estúpida i puntual” discussió entre dos famílies va acabar amb una tragèdia. Guerrero recorda el xoc d’assabentar-se’n a través d’Instagram: “Quan vaig veure la informació passades les deu del matí la vaig enviar al Juan –que feia uns dies que dormia fora de casa perquè es volia independitzar–, per si sabia qui era, ja que freqüentava la zona. Un altre fill em va comentar que els seus amics l’havien estat trucant i llavors aquests ens van comunicar que l’havien apunyalat. Ens en vam anar corrents a l’hospital on passades les 12.00 hores ens van informar que era al quiròfan, fet que ens va donar esperances, però en realitat li estaven fent l’autòpsia perquè havia mort a les 3.59 hores.” Guerrero afegeix que “ha estat molt dur i no vam poder plorar la seua pèrdua”. Per aconseguir l’objectiu necessiten unes 500.000 firmes.