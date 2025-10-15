TRÀNSIT
La rotonda de Castellserà a la C-53 ja pren forma
Des de començaments d’aquesta setmana, els conductors que circulen pel conegut encreuament del Relevo, a la carretera C-53, que uneix Tàrrega amb Balaguer, al seu accés a Castellserà i Ivars d’Urgell per les vies LV-3028 i LV-3344, ja poden fer-ho amb la nova configuració de rotonda. Els treballs formen part de l’actuació impulsada per la Generalitat per millorar la seguretat en aquest punt negre que ha registrat diversos accidents. La nova rotonda, que costa 725.000 euros, reduirà la velocitat i facilitarà els girs des de les vies adjacents.
En aquesta primera fase dels treballs, els vehicles ja circulen seguint el traçat de la glorieta, malgrat que les obres continuen. Fins a finals d’any es farà la senyalització horitzontal, s’aplicarà una altra capa d’asfalt, s’urbanitzaran els marges interiors i exteriors i s’instal·larà la il·luminació.