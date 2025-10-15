SEGRE

Territori frena el projecte de la platja fluvial d’Àger

Veta habilitar una àrea de 2,2 ha com a zona de bany a Corçà. Trasllada l’activitat al moll i hi restringeix l’afluència

Dos piragüistes naveguen pel pantà de Canelles. - JORDI ECHEVARRIA

EDUARDO BAYONAPeriodista
Lleida

La conselleria de Territori de la Generalitat ha frenat el projecte de l’ajuntament d’Àger per condicionar una platja fluvial de 2,2 hectàrees d’extensió al costat de l’embarcador de Corçà, a la ribera aquest de l’embassament de Canelles, i ha obligat a reduir les previsions inicials d’afluència de persones i cotxes, que havien de ser d’una forquilla de 250 a 300 visitants diaris amb 99 places d’aparcament.

La resolució de Territori indica que el projecte “no té efectes significatius en el medi ambient”, tot i que s’ubica en un hàbitat natural amb un “grau d’amenaça 4”, elevat, sobre la seua biodiversitat. Això el porta a imposar restriccions com “suprimir l’àrea de platja i banyistes i incorporar-la en sòl especialment protegit”, la qual cosa a la pràctica impedeix desenvolupar-hi activitats recreatives com les que, de manera espontània, es venien realitzant.

De fet, el projecte de l’ajuntament respon a la intenció de regular una activitat que es dona de manera natural i que ara han de traslladar. Sí que hi haurà una àrea de pícnic d’una hectàrea.

“No és que no es pugui fer la platja, però ens obliga a traslladar l’activitat”, va assenyalar l’alcaldessa d’Àger, Mireia Burgués, que va destacar l’afany del consistori a “legalitzar i regular aquest espai, perquè s’omple. I cal garantir la seguretat”.

“Quan disposem d’un espai regulat podrem començar a actuar”, va anotar l’edil, que va destacar l’elevada afluència de banyistes que s’hi dona des de fa uns anys.

La resolució de la conselleria de Territori obliga a netejar d’espècies vegetals al·lòctones una franja de 25 metres i, si hi ha “indicis de degradació vinculatos a la freqüentació humana”, prendre mesures per “reduir l’afluència” o “millorar la restricció d’accés”.

Més de la meitat dels lleidatans estiueja sense sortir de Catalunya

L’estiuejant lleidatà segueix, per devoció o per obligació, patrons de turista de proximitat: més de la meitat dels desplaçaments estivals es porten a terme dins de Catalunya, segons les dades de mesurament del turisme a través del posicionament dels telèfons mòbils que ahir va difondre l’INE (Institut Nacional d’Estadística). Dos terços de les pernoctacions de lleidatans que van sortir de la demarcació al juliol i l’agost, 392.656 de 587.163, van tenir lloc a Catalunya. El gruix (332.758, 54,9%) van ser a Barcelona. A l’estranger n’hi va haver 88.990, un 15% del total.

